Video: reclaman que EBY frustra viaje deportivo de estudiantes de comunidades carenciadas de San Cosme y Damián

El autobús municipal de San Cosme y Damián fue retenido en el Puesto de Control 36 de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Los encargados de la seguridad no permiten el paso del ómnibus.

El concejal Ramón Ferreira (ANR), explico que el móvil debía buscar a grupos de estudiantes de instituciones educativas de Atinguy y la Isla Yacyretá, para un viaje hasta la capital del país.

Los alumnos debian participar de una actividad deportiva.“Es una vergüenza que restringen el paso a un bus que debe recoger a estudiantes”, reclamó.

La ruta San Cosme-Ayolas, que anteriormente era parte de la ruta D022, está administrada por la EBY, debido a la cercanía con el embalse de la Central Hidroeléctrica. El camino además, es el único tramo directo que conecta la compañía Atinguy con el centro de San Cosme y Damián.

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Motivo de la retención

Los encargados del puesto de control refieren que el colectivo municipal traspasa los límites de peso permitido para utilizar la ruta.

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No obstante, el mismo camino a diario hace cruzar maquinarias de gran porte que realizan trabajos en la EBY.

El único camino alternativo para llegar hasta la compañía rural, sería desviar hacia la ruta PY01, ir hasta el departamento de Misiones, retomar hasta Ayolas y desde ahi volver hacia San Cosme.

El trayecto que seria de poco mas de 30 kilómetros se convierte en una travesía de más de 180 kilómetros extra. Esto hizo imposible concretar el viaje.

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Competencia deportiva

Los estudiantes serian 22 de Atinguy y 18 de la Isla Yacyretá, dos comunidades carencias y golpeadas por el contexto de la crecida del río Paraná.

Tenían la oportunidad de participar de la competencia Partidi, organizado por la Secretaría Nacional de Deportes, en el Centro de Alto Rendimiento CARDIF-APF.

La comunidad educativa de las comunidades lamentaron la situación que impide que los niños de estas localidades accedan a una oportunidad deportiva de trascendencia.