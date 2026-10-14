Encarnación: Yd no habilita el acceso a abogados del equipo de transición de Remesowski y genera conflicto

El intendente electo de la ciudad de Encarnación, Sebastián “Cheba” Remesowski (ANR-HC), se presentó el viernes 9 de octubre en la Municipalidad de Encarnación con una nota en la que presentaba y solicitaba el acceso a la comuna del equipo de transición. En ella, solicitaba acceso a todas las dependencias para tomar conocimiento del estado de la gestión comunal.

El intendente actual, Alfredo Luis Yd (Alianza), respondió la nota este martes 13 de octubre y señaló que tres de los integrantes del equipo presentado por “Cheba” eran abogados que tienen litigios pendientes contra la comuna.

En ese sentido, emitió la Resolución Nº 9140, “Por la cual se regula el acceso especial a informaciones contenidas en documentos oficiales de la Municipalidad de Encarnación a las personas que componen el listado denominado ‘equipo de transición’”.

La normativa habilita el acceso a 11 de los 14 integrantes de la lista de Remesowski, a partir de este viernes 16 de octubre, para solicitar y acceder a los documentos de la comuna.

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El equipo de transición presentado por el intendente electo de Encarnación

Remesowski fue proclamado intendente electo por el Tribunal Electoral de Encarnación el pasado 5 de octubre, tras imponerse en las elecciones municipales. Su equipo de transición está compuesto por 14 integrantes.

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La lista está compuesta por los abogados Salím Fernando Abud, Miguel Óscar Leiva, Francisco Ramón Zayas y Rogelio Ríos Leguizamón. Además, los licenciados Rubén Acuña Araujo, Jorge Antonio Benítez Figueredo, Lilian María Coronel Rodríguez y Eva Irene Lapierre Kokes.

También, el ingeniero Pablo José Leguizamón Lezcano; la abogada Claudia Ledesma Ferreira; Arturo Ruiz Díaz y los abogados Enrique Javier Terwindt Ojeda y Guillermo Ken Morales Matsuoka.

Entre ellos, la comuna, a cargo de Yd, no permitió el acceso a los abogados Salim Abud, Miguel Leiva y Rogelio Ríos. Abud fue presentado como coordinador del equipo en el listado del intendente electo.

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Administración de Yd informa sobre un “conflicto de intereses”

En la resolución emitida por el Ejecutivo municipal, se explica que los citados están en “conflicto de intereses”, debido a que actúan como representantes en litigios judiciales pendientes contra la Municipalidad de Encarnación.

Según el documento, dar acceso a documentación interna podría vulnerar las disposiciones legales de la Ley Nº 7089/2023, “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”, con las modificaciones estipuladas en la Ley Nº 7236/2024.

En ese sentido, refiere que “el intendente municipal se encuentra bajo expresa y puntual prohibición legal de conceder prerrogativas solicitadas en la nota”. También expone que esta situación fue comunicada al coordinador del equipo, el abogado Salim Abud, a quien solicitaron cambiar la lista o renunciar a la representación en litigios contra la comuna.

La respuesta fue que “no va a haber modificación alguna”, por lo que se procedió a emitir la resolución que les prohibirá el acceso como integrantes del equipo de transición.

Remesowski envía nota a Yd para informar sobre su desistimiento

El intendente electo remitió este miércoles una nota a la Municipalidad, en la que expresa su decisión de “desistir del proceso de transición” en los términos expuestos por la resolución. Señala que el artículo cuarto impide el acceso a expedientes en trámite que no tengan una decisión definitiva.

Anuncia, además, que realizará una fiscalización integral a partir del corte administrativo y de la asunción de la jefatura comunal.

Puntualiza que “la transparencia no se satisface con permitir el acceso parcial a la documentación”. “Exijo la preservación íntegra e inalterada de todos los archivos y expedientes administrativos, reservándome el ejercicio de acciones jurídicas que por derecho correspondan ante irregularidades u omisiones que se constaten”, concluye.