World Skate Games: retoman competencia en la Costanera, pero prometen no bloquearla en hora pico

En un intento por amortiguar el escándalo internacional y contener el malestar de miles de automovilistas asuncenos, los responsables de la organización de los World Skate Games salieron al paso para confirmar que las pruebas sobre ruta continuarán en la Costanera José Asunción Flores.

La vocera del evento, Larissa Schaerer, junto con el presidente de la federación internacional World Skate, el italiano Sabatino Aracu, dieron la cara tras las duras críticas y las imágenes viralizadas que mostraron a atletas internacionales sufriendo caídas debido al asfalto resbaladizo, los baches y la improvisación en las curvas del trazado capitalino.

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La organización prometió ajustar el calendario para evitar que los cortes de calles en la Costanera de Asunción vuelvan a colapsar el tránsito de ingreso y salida al microcentro durante las horas de mayor flujo vehicular.

El bochorno deportivo obligó a realizar reuniones de urgencia. Schaerer admitió que se tomaron decisiones ante el reclamo de las delegaciones extranjeras por la falta de seguridad en la pista, pero ratificó que la competencia no cambiará de sede.

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Para mitigar las quejas por los embotellamientos, la vocera anunció que el nuevo esquema de cierres se aplicará en una franja horaria acotada durante la mañana, únicamente después de que concluya el pico de ingreso matutino de trabajadores a Asunción.

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Parches de seguridad a última hora

Al momento de justificar las fallas en la pista, la vocera de los juegos atribuyó gran parte de la responsabilidad a las malas condiciones climáticas de las últimas semanas.

Schaerer explicó que los temporales y la caída de granizo retrasaron los trabajos de preparación. Respecto a la peligrosa curva que generó la protesta masiva de los patinadores, indicó que debieron colocar de urgencia una franja de protección adicional para corregir la trayectoria de los atletas, quienes ingresaban al tramo a gran velocidad.

Por su parte, el presidente de la matriz mundial del patinaje, Sabatino Aracu, le bajó el tono a la polémica sosteniendo que todos los trazados urbanos del mundo presentan complejidades distintas y que la Costanera representa un escenario “icónico con un paisaje espectacular” para la disciplina.

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El dirigente italiano argumentó que el asfalto nuevo colocado en el tramo requería de varios días de sol fuerte para asentarse correctamente y perder la capa resbaladiza, algo que no ocurrió debido a las constantes lluvias que afectaron a la capital paraguaya. Recordó además la peligrosa caída de granizo, que también afectó al asfaltado.

Aracu minimizó las quejas de las delegaciones asegurando que en el deporte sobre ruedas siempre existen opiniones divididas entre los deportistas sobre el estado de la pista.