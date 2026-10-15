Papelón: Cancelaron tres pruebas de los World Skate Games por el mal estado del asfalto de la Costanera

La organización de los World Skate Games Asunción 2026 suspendió tres pruebas del certamen por el ¡mal estado del asfalto! de la Costanera José Asunción Flores. Veinte de los 45 países que participan del certamen en la capital paraguaya votaron por la suspensión definitiva de las competencias debido a los problemas en el circuito.

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“La primera vez en la historia de los World Skate que se cancelan unas pruebas de un Mundial”, expresó Fredy Ortegate, delegado de Colombia, a ABC TV. “Yo vine ayer a la tarde (miércoles) y seguían trabajando para parchear. Es una falta de respeto para nosotros que somos deportistas profesionales”, señaló Ricardo Verdugo, competidor de Chile.

🟡AHORA | SUSPENDEN COMPETENCIA POR MAL ESTADO DE AVENIDA.



🗣"O cancelan o asumimos el riesgo con los deportistas y obviamente asumir el riesgo con los deportistas no era una opción"



🔸El delegado de Colombia en los World Skate Games ASU26 cuestionó duramente el estado de la… pic.twitter.com/70A0r4TaT9 — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 15, 2026

¿Por qué fueron suspendidas tres pruebas del World Skate Games?

“Es triste si ya saben que lo tienen pensado hace un año y que a última hora se les ocurra re asfaltar una calle que no cumple con ninguna condición de seguridad para un campeonato del mundo”, añadió Verdugo, quien también criticó la forma del trazado. “La forma del circuito no corresponde para nosotros, para competir”, disparó a ABC Noticias.

El trasandino aseguró que las dimensiones del circuito tampoco correspondían. “El metraje no corresponde a nuestro circuito. Hace un año que tenían información y nunca debieron aceptar. Es un tema de seguridad. Esta carrera y dos pruebas más de fondo que se cancelaron. Tres competencias sin realizarse”, culminó el chileno.

Cuáles son las pruebas suspendidas de los World Skate Games Asu 2026

Las tres pruebas suspendidas de los World Skate Games por el mal estado del asfalto de la Costanera de Asunción son el Sprint de 1 Vuelta, 10.000 metros por Puntos y 15.000 metros Eliminación, todas en las modalidades masculino y femenino de Junior y Senior. Por su lado, el sábado y domingo están fijadas la Sprint de 100 metros y Maratón.