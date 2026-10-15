World Skate Games Asunción 2026: Municipalidad o MOPC, ¿quién se hace cargo del estado de la Costanera?

La suspensión de tres pruebas de los World Skate Games Asunción 2026 debido al estado del asfalto en la Costanera de Asunción José Asunción Flores desató un inédito escándalo internacional. Delegaciones de más de 20 países votaron por la cancelación de las competencias, ante la falta de previsión y el riesgo físico al que se exponían los deportistas profesionales en la capital. Esta tarde se anunció que las pruebas se reanudarán nuevamente.

Ante las críticas generalizadas de atletas y comités extranjeros, que aseguraron que los bacheos de la zona afectada se hicieron con poca anticipación, ABC intentó obtener la versión de la Comuna, pero no hubo respuesta de los directores de Vialidad, Óscar Pérez, ni de Obras Municipales, Antoliano Benítez. Desde su Dirección de Comunicación, sólo señalaron que los bacheos y arreglos viales estuvieron a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) con apoyo de Vialidad.

Frente a esto, desde el MOPC rechazaron categóricamente la atribución de responsabilidad, asegurando que ya concluyeron sus labores viales. Recordaron que, aunque a veces auxilian a pedido, la Municipalidad de Asunción es la única entidad oficial encargada de la conservación de la avenida costera.

Abandono vial en Asunción: Callizo advierte que ninguna calle cumple con estándares internacionales

En medio del fuego cruzado entre instituciones, el concejal municipal Pablo Callizo (PPQ) advirtió que este bochorno internacional expone la cruda realidad del abandono vial en todo el ejido urbano. El edil sostuvo que si la Costanera, considerada la vía con mejor infraestructura, fracasó ante las exigencias, el resto de la ciudad se encuentra en condiciones muchísimo más catastróficas.

Callizo señaló que años atrás él mismo realizó análisis técnicos basados en el Índice de Rugosidad Internacional (IRI), donde el estándar ideal de regularidad superficial se ubica entre 0,8 y 1. Explicó que, en esas mediciones, la Costanera registraba un coeficiente de 2, posicionándose como la mejor opción frente a otras avenidas capitalinas que superaban alarmantemente los índices de irregularidad.