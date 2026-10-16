El río Paraguay aumenta 12 centímetros más y supera los 2,5 metros

El nivel del Río Paraguay en Asunción alcanzó los 2,56 metros el día de hoy, aumentando en 12 centímetros en relación a ayer (2,44) según los datos de medición hidrológica. La acumulación de agua se debe a las últimas lluvias registradas como parte de los eventos climáticos referentes al fenómeno El Niño.

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En ese sentido, en lo que va del mes, el nivel ya aumentó en más de dos metros, teniendo en cuenta que al 2 de octubre estaba en torno a los 0,49 metros de altura.

Protocolos de contingencia

Atendiendo la situación, la Municipalidad de Asunción declaró emergencia y asignó 7.000 millones de guaraníes para mudanzas y casas temporales, además de G. 5.500 millones para reparar puentes y muros.

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Según estimaciones de la comuna capitalina, unas 3.300 familias de zonas como el Bañado Tacumbú, Primavera y Santa Ana quedarán a merced del agua si el nivel sigue subiendo. El plan de contingencia también contempla protocolos para evacuar tanto a mascotas y animales de granja.

El día de ayer, el ministro de defensa Óscar González, confirmó que integrantes de las Fuerzas Armadas de la Nación están trabajando en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y otros organismos en la asistencia a los damnificados.