Nacionales
16 de octubre de 2026 - 13:45

El río Paraguay aumenta 12 centímetros más y supera los 2,5 metros

En la estación ubicada en la Bahía de Asunción, el nivel del río Paraguay subió 12 centímetros en relación a ayer. Foto: archivo.
En la estación ubicada en la Bahía de Asunción, el nivel del río Paraguay subió 12 centímetros en relación a ayer. Foto: archivo.Juan Pablo Pino

En la actualización de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología muestra que en la estación ubicada en la Bahía de Asunción, el nivel del río Paraguay subió 12 centímetros en relación a ayer. Entre tanto, autoridades ponen en marcha los protocolos de contingencia para las familias ribereñas.

Por ABC Color
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El nivel del Río Paraguay en Asunción alcanzó los 2,56 metros el día de hoy, aumentando en 12 centímetros en relación a ayer (2,44) según los datos de medición hidrológica. La acumulación de agua se debe a las últimas lluvias registradas como parte de los eventos climáticos referentes al fenómeno El Niño.

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En ese sentido, en lo que va del mes, el nivel ya aumentó en más de dos metros, teniendo en cuenta que al 2 de octubre estaba en torno a los 0,49 metros de altura.

Gráfico que detalla el nivel del río en metros, con líneas conectadas entre puntos de datos del 2 al 16 de octubre.
El gráfico muestra el aumento del nivel del río en Asunción entre el 2 y el 16 de octubre de 2026.

Protocolos de contingencia

Atendiendo la situación, la Municipalidad de Asunción declaró emergencia y asignó 7.000 millones de guaraníes para mudanzas y casas temporales, además de G. 5.500 millones para reparar puentes y muros.

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Según estimaciones de la comuna capitalina, unas 3.300 familias de zonas como el Bañado Tacumbú, Primavera y Santa Ana quedarán a merced del agua si el nivel sigue subiendo. El plan de contingencia también contempla protocolos para evacuar tanto a mascotas y animales de granja.

Autoridades ponen en marcha los protocolos de contingencia para las familias ribereñas. Foto: archivo.
Autoridades ponen en marcha los protocolos de contingencia para las familias ribereñas. Foto: archivo.

El día de ayer, el ministro de defensa Óscar González, confirmó que integrantes de las Fuerzas Armadas de la Nación están trabajando en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y otros organismos en la asistencia a los damnificados.