FF.AA. despliegan recursos ante inundaciones y habilitan cuarteles como refugios

El ministro de Defensa, general retirado Óscar González, confirmó que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) están trabajando activamente para asistir a las familias afectadas por la crecida de los ríos. La indicación presidencial es clara: desplegar todos los recursos disponibles sin restricciones.

En ese contexto el titular de la cartera de Defensa, aseguró que el operativo se concentra actualmente en zonas críticas como Ciudad del Este, Ayolas, Pilar y Cerrito. Además, existe una fuerte preocupación por la inminente llegada de las aguas a la capital del país, específicamente en la zona de la Chacarita.

Lea más: Crecida del río Paraná: Fuerzas Armadas evacuan a familias en Ciudad del Este y Ayolas

En este sentido, el ministro mencionó que el Gobierno busca transmitir tranquilidad a la ciudadanía en medio de esta crisis medioambiental. “La orden del presidente es que las personas sepan que el Estado no les va a abandonar”, afirmó.

Asistencia integral y albergues habilitados

Por otro lado, mencionó algunos mecanismos que llevan a cabo para hacer frente a las graves inundaciones, las Fuerzas Militares pusieron a disposición sus predios para que funcionen como refugios temporales. Estos espacios operan bajo la coordinación directa de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Hasta el momento, unas 350 familias fueron reubicadas en Ciudad del Este y más de 60 en Ayolas. Los militares de las distintas fuerzas proveen logística, transporte terrestre y fluvial, alimentos y el personal necesario para asistir en las mudanzas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El rescate también incluye a los animales que quedan atrapados o a la deriva por el avance del río. “No le vamos a abandonar a las mascotas, y si son abandonadas por su dueño, les llevamos al cuartel”, destacó el secretario de Estado.

Aumento del presupuesto solicitado por Defensa no será para enfrentar “El Niño”

Pese a la urgencia climática, el aumento del 14% proyectado para el presupuesto del Ministerio de Defensa no contempla fondos para esta crisis. Con este incremento, la asignación global de la institución pasará a unos 488 millones de dólares para el próximo periodo.

Lea más: Defensa proyecta presupuesto de US$ 488 millones para 2027: “Es un ajuste, no un aumento”

El ministro aclaró que estos nuevos fondos se destinarán casi exclusivamente al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). Como su área de operaciones se extendió a toda la región oriental, la unidad requiere 150 efectivos adicionales, lo que implica mayores gastos en combustible, transporte y alimentación.

Cabe resaltar que el reajuste presupuestario no será destinado a cubrir los daños de “El Niño”, sin embargo, las Fuerzas Armadas garantizaron su apoyo directo a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Todo el despliegue de ayuda humanitaria a las familias damnificadas se realizará estrictamente con los recursos actuales, sin solicitar presupuestos de emergencia.