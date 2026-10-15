Alerta amarilla en Asunción: rápida crecida del río amenaza a más de 3.300 familias

La capital se enfrenta a una amenaza inminente por la rápida crecida del río Paraguay, que en apenas quince días aumentó un metro y medio. Aunque las autoridades activaron los sistemas de prevención temprana, los pronósticos de un fenómeno de El Niño con niveles históricos exigen una intervención mucho más rápida y efectiva para proteger a zonas críticas como la Chacarita.

Frente a este escenario de tensión, el director de riesgos de la Municipalidad de Asunción, José Jara, reconoció la gravedad del contexto actual.

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“Estamos bastante preocupados por la situación actual. Actualmente tenemos una altura de 2,29 metros y estamos en una alerta amarilla”, advirtió.

Para intentar contener la crisis, se conformó un Centro Operativo de Emergencia y se proyectan refugios temporales en diversos predios. Sin embargo, las ubicaciones se mantienen ocultas por “prudencia administrativa” para evitar ocupaciones previas, una decisión que expone la tensión social latente.

Presupuesto y el desafío de proteger a los más vulnerables

La magnitud del riesgo obligó a la Junta Municipal a declarar emergencia, liberando fondos millonarios para intentar amortiguar el golpe.

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Se asignaron 7.000 millones de guaraníes para mudanzas y casas temporales, además de G. 5.500 millones para reparar puentes y muros.

“Para la cuestión de reparación, construcción de puentes y de muros. Para muros tenemos dos lotes de 2000 millones y para puentes tenemos 1500 millones”, puntualizó.

Pese a la millonaria inyección de recursos, situación de afectados sigue siendo alarmante

Unas 3.300 familias de zonas como el Bañado Tacumbú, Primavera y Santa Ana quedarán a merced del agua si el nivel sigue subiendo. Como aspecto positivo dentro de la crisis, el plan de contingencia al menos ya contempla protocolos para evacuar tanto a las familias como a sus mascotas y animales.

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Mientras se realizan limpiezas de cauces para evitar que las lluvias empeoren el panorama, la cuenta regresiva no se detiene.

“De momento no hay familias asistidas, a partir de los 3,5 metros estarían siendo afectadas las familias”, sentenció el director.