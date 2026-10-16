Tensión en Cruce Amén: damnificados aguardan respuestas y la Policía despliega efectivos sobre la PY11

Los pobladores de los asentamientos Nueva Esperanza y Santa Bárbara, de Santa Rosa del Aguaray, permanecen apostados a la vera de la ruta PY11, en el Cruce Amén. Algunos tienen palos en las manos.

Están a la espera de los resultados de las gestiones que realizan representantes de los damnificados por la granizada del pasado 3 de octubre ante la Gobernación de San Pedro y un diputado de la zona para conseguir asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Los manifestantes advierten que, si no reciben respuestas positivas, volverán a cerrar la ruta, situación que genera preocupación ante la posibilidad de un enfrentamiento con los agentes policiales desplegados en el lugar.

Reclaman asistencia para las familias afectadas por la granizada

Los damnificados exigen una respuesta concreta de la SEN y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Denunciaron que, tras el temporal que azotó la zona el 3 de octubre, la presencia de representantes de las instituciones fue esporádica y que las intervenciones se limitaron principalmente al relevamiento de datos, sin que la ayuda llegue a las familias.

Inicialmente, los pobladores estimaban que unas 300 familias habían sido afectadas; sin embargo, ahora sostienen que la cantidad de damnificados supera las 3.000 personas.

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Ante la falta de asistencia, los pobladores conformaron una comisión, realizaron su propio relevamiento de daños y presentaron notas ante la Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray, la Gobernación de San Pedro, la SEN y el MAG.

Temporal causó daños a viviendas y pérdidas de la producción agrícola

La granizada ocasionó daños en viviendas, destrucción de techos, muerte de animales menores y pérdidas importantes en los cultivos, especialmente en las plantaciones de sandía que estaban a pocos días de la cosecha.

Los afectados señalaron que necesitan reparar sus casas y preparar sus parcelas para iniciar un nuevo ciclo de producción, pero aseguran que no cuentan con los recursos necesarios después de las pérdidas sufridas.

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Gestiones bajo presión y fuerte presencia policial en Cruce Amén

Desde la Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray, el intendente interino Pedro Cabañas (ANR) informó que funcionarios municipales y agentes de la Policía Nacional realizaron el relevamiento de las familias afectadas y que los informes fueron remitidos a las autoridades nacionales.

La Gobernación de San Pedro también comunicó que realizó gestiones ante la SEN, alegando que no dispone de recursos suficientes para cubrir las necesidades de los damnificados. A estas gestiones se suman las de un diputado de la zona, cuyos resultados son aguardados por los manifestantes.

Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene un importante despliegue para evitar el cierre de la ruta y garantizar la circulación vehicular. La protesta ya ocasionó largas filas de vehículos y reclamos de conductores.

El conflicto permanece abierto: los pobladores aseguran que no abandonarán la medida hasta obtener una respuesta concreta, mientras crece la preocupación por una eventual nueva interrupción del tránsito y un posible enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.