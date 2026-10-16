Inundaciones dejan al descubierto un río de basura que termina en el Paraná

Un verdadero río de residuos recorre los barrios San Rafael y San Agustín de Ciudad del Este, donde decenas de viviendas están bajo agua debido a la crecida del río Paraná y el arroyo Acaraymí.

Durante los recorridos en canoa se pueden observar montículos de basura que son arrastrados hacia el cauce principal del río Paraná. Restos de animales, plásticos, bolsas de basura repletas de residuos, ropa, botellas y otros objetos se acumulan en el lugar.

Esta situación incluso dificulta el desplazamiento de las embarcaciones utilizadas para las tareas de rescate y monitoreo de la zona.

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El barrio San Rafael está dividido en dos sectores debido a la gran crecida del arroyo Acaraymí. Un grupo de pobladores quedó aislado y debe utilizar canoas y lanchas tanto para cruzar hacia la escuela como para salir del barrio y llegar a la zona céntrica de Ciudad del Este.

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Según la Municipalidad de Ciudad del Este, unas 650 familias resultaron afectadas por las inundaciones en distintos sectores de la ciudad: San Rafael, 200 familias; Remansito, 60; Santa Ana, 80; los kilómetros 8 y 9 Monday, 80; y los barrios Che la Reina y Belén, 230 familias.

La comuna asiste a los afectados con la provisión de desayuno y merienda, además de insumos para la preparación del almuerzo y la cena. El área de Panificados produce 300 kilos de galletas por día, mientras que más de seis ollas populares funcionan para brindar alimentos a las personas damnificadas.

CDE: suman 650 las familias afectadas por las inundaciones y el Paraná roza los 121 metros

También se entregan carpas y toldos para brindar resguardo, y se colabora con el traslado de muebles y enseres de las familias que necesitan evacuar sus viviendas.

Marcación de referencias

Ante el aumento gradual del nivel del río Paraná y sus afluentes, Itaipú continúa con los trabajos de marcación de referencias de cotas en puntos estratégicos de los barrios San Rafael y San Agustín. El objetivo es mantener informados anticipadamente a los pobladores sobre el avance de las aguas. En la fecha, el nivel del río se encuentra en 121,19 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Los trabajos son desarrollados por especialistas de la División de Estudios Hidrológicos y Energéticos, dependiente de la Dirección Técnica de la binacional. El procedimiento consiste en identificar puntos estratégicos y establecer la cota correspondiente a cada uno, a fin de conocer la altura del río y prever qué sectores podrían resultar afectados.

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Las marcaciones toman como referencia los registros de la Estación Hidrométrica del Puente de la Amistad y permiten establecer niveles que sirven de orientación para las familias asentadas en las zonas bajas de ambos barrios.

Se trata de una herramienta que los pobladores pueden utilizar para comparar las marcas observadas en el terreno con los datos publicados diariamente en el Boletín Hidrológico de la entidad. De esta manera, pueden prepararse ante una eventual crecida y organizar la evacuación de sus viviendas.

Estas mediciones también permiten que otras áreas de Itaipú, como la Asesoría de Responsabilidad Social, y las demás instituciones involucradas conozcan con anticipación cuáles son las viviendas que podrían verse afectadas por las inundaciones, a fin de coordinar las evacuaciones correspondientes.