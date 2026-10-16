Nacionales
16 de octubre de 2026 - 12:25

UNA: “suspensión preventiva de actividades” por amenaza de ataque armado y explosivos

Esta mañana los docentes fueron frente al Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) para seguir desde afuera la sesión del Consejo Superior Universitario de la UNA.
Foto de archivo. Imagen ilustrativa.Lucia González

La Universidad Nacional de Asunción (UNA) confirmó la suspensión preventiva de actividades ante “riesgos de la seguridad institucional”. El Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (Ceduna) había emitido un comunicado más temprano en el que hablaba de una amenaza de un ataque armado y con explosivos.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La UNA emitió un comunicado en el que anuncia la suspensión preventiva de actividades ante amenazas que recibieron a través de medios digitales.

Agregan que el personal de seguridad del campus, en conjunto con la Policía Nacional y unidades especializadas realizan una revisión ordenada y exhaustiva de las instalaciones para asegurar la seguridad del predio.

“Se suspenden de manera inmediata y preventiva todas las actividades presenciales (académicas y administrativas) en el campus universitario, centros e institutos durante la jornada de hoy, viernes 16 de octubre de 2026. El personal de seguridad del campus, junto con la Policía Nacional y unidades especializadas, lleva a cabo una revisión ordenada y exhaustiva de las instalaciones para garantizar la seguridad del predio”, indican en el comunicado.

Lea más: Fiscal formula primeras imputaciones por amenazas de tiroteo en colegios

Comunicado oficial de UNA con texto claro sobre la suspensión de actividades, sin personas visibles.
La Universidad Nacional de Asunción suspendió actividades por amenazas recibidas.

Instruyen a estudiantes, docentes y funcionarios a no acudir al campus y a quienes estén, que lo evacuen de forma calmada. También piden seguir la información únicamente por los canales oficiales de la UNA.