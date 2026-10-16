UNA: “suspensión preventiva de actividades” por amenaza de ataque armado y explosivos

La UNA emitió un comunicado en el que anuncia la suspensión preventiva de actividades ante amenazas que recibieron a través de medios digitales.

Agregan que el personal de seguridad del campus, en conjunto con la Policía Nacional y unidades especializadas realizan una revisión ordenada y exhaustiva de las instalaciones para asegurar la seguridad del predio.

“Se suspenden de manera inmediata y preventiva todas las actividades presenciales (académicas y administrativas) en el campus universitario, centros e institutos durante la jornada de hoy, viernes 16 de octubre de 2026. El personal de seguridad del campus, junto con la Policía Nacional y unidades especializadas, lleva a cabo una revisión ordenada y exhaustiva de las instalaciones para garantizar la seguridad del predio”, indican en el comunicado.

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Instruyen a estudiantes, docentes y funcionarios a no acudir al campus y a quienes estén, que lo evacuen de forma calmada. También piden seguir la información únicamente por los canales oficiales de la UNA.