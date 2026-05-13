Fiscal formula primeras imputaciones por amenazas de tiroteo en colegios

El agente fiscal Eugenio Ocampos imputó, este 12 de mayo, a dos jóvenes de 17 años por el ilícito de amenaza de hecho punible (art. 235 del Código Penal), por la amenaza de tiroteo reportada el 4 de mayo pasado en un colegio de Lambaré. Los adolescentes son alumnos de la institución educativa afectada.

Cabe señalar que, desde que comenzaron a registrarse este tipo de hechos en los distintos colegios del país, esta es la primera vez en que actos de estas características llegan a la instancia de ser perseguidos penalmente por el Ministerio Público y no solo en forma disciplinaria por las casas de estudio.

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El representante del Ministerio Público solicitó al juzgado penal de Adolescencia, a cargo de Carlos Vera, la aplicación de medidas provisorias para ambos estudiantes, a modo de que no se frustre la educación de los mismos.

Tras la denuncia presentada por las autoridades del colegio, el fiscal Ocampos realizó varias diligencias y a través de ellas, se pudo identificar a los involucrados. Entre estos elementos se encuentran imágenes de las cámaras de circuito cerrado y también, testimonios de otros alumnos de la institución de Lambaré.

Amenaza forma parte de un reto en redes sociales

El fiscal Eugenio Ocampos expuso a ABC según la confesión de los involucrados, se trata de un reto viralizado en redes sociales y en el que, quien logra escribir la amenaza queda como el “valiente” de la institución.

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Agregó que ya son varias las instituciones en las que se registraron este tipo de escritos, tanto este año como en los anteriores, pero que esta es la primera vez que se judicializa.

En otro momento, Ocampos refirió que en otra unidad fiscal, también de Lambaré, llegó un caso similar de amenaza en el que igualmente se logró identificar a los autores que resultaron ser alumnos de tan solo 6 años.

Posteriormente agregó, que este tipo de hechos presentan las mismas características, pero igualmente significan peligrosidad en las instituciones educativas por lo que no pueden minimizarse, porque “porque alguien puede ir algún día con arma de fuego y de un juego va a pasar a algo peor”.

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Filmaciones y testimonios permitieron identificar a autores de amenaza de tiroteo

De acuerdo con datos de la investigación fiscal, el 4 de mayo pasado, alrededor de las 21:14, la profesora guía del colegio comunicó a la Directora del mismo el hallazgo de un grafiti en el sanitario de varones. El mismo había sido realizado con pincel negro, con la inscripción: “Tiroteo 06/05/2026”.

Ante la gravedad de la amenaza, se procedió a la activación inmediata del Protocolo de Seguridad, establecido por Resolución N° 183/2023 del Ministerio de Educación y Ciencias. Esto involucró la convocatoria de un especialista para la para la verificación técnica del sistema de circuito cerrado del pasillo adyacente a los sanitarios. La profesional a su turno solicitó la presencia de policías por el Sistema 911.

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Inmediatamente, la directora del colegio también realizó su denuncia ante la comisaria 7° Central de Ñemby, para formalizar la denuncia y coordinar el resguardo policial preventivo de la institución educativa y la identificación de los responsables.

El 5 de mayo, tras el análisis de las filmaciones de seguridad y algunos testimonios obtenidos de otros estudiantes, se identificó a los supuestos autores del hecho, por lo que se procedió a notificar a los responsables legales de los mismos y dar inicio a los actos investigativos.