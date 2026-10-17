La Espada de San Miguel se despide de Paraguay: ¿dónde y a qué hora será la última celebración?

La Espada de San Miguel Arcángel culminará su peregrinación por Paraguay este domingo 18 de octubre, con las últimas celebraciones previstas en la Catedral Metropolitana de Asunción. La reliquia religiosa regresará al templo donde comenzó su recorrido por el país, antes de partir nuevamente rumbo a Italia.

La recepción está prevista para las 08:00 en la Catedral Metropolitana. Con el objetivo de facilitar la participación de los fieles, se celebrarán dos misas: la primera a las 09:00, a cargo de la Pastoral de Acompañamiento Espiritual, y la segunda a las 11:00, que será presidida por el obispo auxiliar, monseñor Gabriel Escobar.

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Al término de cada celebración eucarística, los asistentes podrán acercarse a venerar el objeto de devoción. Posteriormente, los sacerdotes miguelitas trasladarán la Espada a su seminario, ubicado en Ñemby.

Una visita histórica para los fieles paraguayos

La Espada de San Miguel Arcángel llegó a Paraguay el pasado 8 de octubre, procedente de Italia, en una visita considerada histórica por tratarse de la primera vez que este objeto de devoción sale de su lugar de custodia en el Santuario de Monte Sant’Angelo, ubicado en la región de Puglia.

Durante su estadía, la reliquia recorrió distintas comunidades religiosas del país, con visitas a las diócesis de Caacupé, Villarrica y San Lorenzo. Su llegada despertó el interés de numerosos fieles, que tuvieron la oportunidad de participar de las actividades organizadas en torno a su peregrinación.

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La visita se enmarca en la conmemoración de los 50 años de presencia misionera en Paraguay de la Congregación de los Padres Miguelitas, vinculada a la devoción a San Miguel Arcángel.

El significado religioso de la Espada de San Miguel

En la tradición cristiana, San Miguel Arcángel es considerado un símbolo de la lucha contra el mal, la defensa de la justicia divina y el triunfo de la luz sobre las tinieblas. La espada representa, dentro de esta devoción, la victoria del bien sobre el pecado y las fuerzas del mal.

La historia de este objeto de devoción también está vinculada a una epidemia de peste que afectó al sur de Italia en 1656. Según la tradición religiosa, el obispo Alfonso Puccinelli invocó la protección de San Miguel y el arcángel se habría aparecido, bendiciendo las piedras de su gruta. Los habitantes recurrieron entonces a la imagen del santo como símbolo de fe y protección durante la crisis sanitaria.

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La custodia de la Espada está vinculada al Santuario de Monte Sant’Angelo, uno de los lugares de referencia de la devoción a San Miguel Arcángel en Italia. El retorno a Italia de la reliquia y de la comitiva que la acompañó está previsto para el lunes 19 de octubre, al mediodía.