Llega la espada de San Miguel Arcángel al Paraguay

La espada de San Miguel Arcángel es una reliquia que empuña la famosa estatua de mármol de San Miguel, esculpida por Andrea Sansovino hacia el año 1507, la cual está custodiada en el Santuario de Monte Sant’Angelo ubicado en Puglia, Italia.

La misma es un símbolo celestial de la lucha contra el mal, la defensa de la justicia divina y el triunfo de la luz sobre las tinieblas, que expresa el poder de la verdad, el discernimiento y el control sobre el caos y el pecado.

Cobró su estatus sagrado e histórico durante una devastadora epidemia de peste en el sur de Italia en 1656, cuando el obispo local Alfonso Puccinelli invocó al Arcángel y, según la tradición, San Miguel se apareció, bendijo las piedras de su gruta y el pueblo utilizó la espada de la estatua como una insignia de fe y protección, deteniendo milagrosamente la epidemia.

La reliquia llegó aproximadamente a las 08:30 al Paraguay tras salir por primera vez de su custodia del santuario. Fue recibida muy efusivamente por los presentes en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirosi donde el objeto de devoción fue expuesto de manera grata y sorpresiva.

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Comitiva de custodia de la espada

Antes del arribo de la espada, el Ministerio de Música de los Heraldos del Evangelio animaron el momento con canciones solemnes, donde también se sumaron un grupo hermanas religiosas de San Miguel, conocidas como Miguelitas, junto al R.P. Tadeo Brzuszek, CSMA, que corearon con emoción “Quien como Dios, Se oye en el Cielo”, según indicaron desde la Arquidiócesis de Asunción.

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La reliquia es custodiada por el rector del Santuario de Monte Sant’Angelo, R.P. Ladislao Suchy, CSMA. El religioso impartió la bendición solemne con la espada a todos los fieles presentes.

“Por la intercesión de San Miguel Arcángel, los bendiga Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que San Miguel los guíe y los ayude a llevar su mensaje a todo el pueblo de Paraguay y del mundo, que es que Dios ama a todos y San Miguel quiere llevar este amor a todos ustedes”, fueron las palabras del rector al impartir la bendición, según la traducción que hicieron llegar desde la institución religiosa, ya que la misma fue impartida en italiano.

Detallaron que el objeto piadoso se resguardó en la Catedral Metropolitana de Asunción, donde permanecerá y estará abierta a visita de los fieles, según el itinerario, que iniciará mañana viernes con la Misa de las 19:00.

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Esperan masiva concurrencia de fieles para ver la espada

El rector y el vicerrector R.P. Marco Arciszewski, CSMA, fueron acompañados por los sacerdotes que seguirán está visita oficial en el país, R.P. Carlos Woloski y R.P. Gustavo Raffa, CSMA, y el Pbro. Aldo Bernal rector de la Catedral, estuvo presente coordinando el recibimiento.

En los próximos días se espera una masiva concurrencia de fieles en los distintos puntos que estará visitando la Espada.