Multitud de fieles recibió la espada de San Miguel Arcángel en Guairá.

La llegada congregó a numerosos pobladores y devotos que se acercaron para contemplar la espada, símbolo religioso y encomendarse a la protección del arcángel San Miguel, considerado por la tradición católica como defensor de la fe frente al mal.

El presbítero Lidio Monges, párroco de Mauricio José Troche, destacó que la devoción a San Miguel Arcángel tiene raíces profundas en la historia de la parroquia, cuyos inicios estuvieron vinculados a la labor evangelizadora de los padres miguelitas.

El religioso señaló que numerosos fieles de Mauricio José Troche profesan una especial devoción a San Miguel Arcángel y recurren a él en sus oraciones, una tradición que se vio reflejada en la concurrencia registrada durante la visita.

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La llegada a Guairá forma parte del recorrido nacional de la espada, que llegó desde Italia en una visita considerada histórica por la Iglesia católica, ya que es la primera vez que este objeto de veneración sale de su santuario en Monte Sant’Angelo para visitar otro país.

La visita al departamento también coincide con los 50 años de presencia misionera de los padres miguelitas en Paraguay, congregación que llegó desde Polonia en 1976 e inició su labor pastoral en la Diócesis de Villarrica.

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Tras su paso por Mauricio José Troche, la reliquia continuará su recorrido por la circunscripción eclesiástica de Villarrica, donde se prevén celebraciones y momentos de veneración para que los fieles puedan acercarse y participar de las actividades religiosas.