Megaorquesta de Sonidos de la Tierra cautiva a Pedro Juan Caballero

El programa Sonidos de la Tierra, dirigido por el maestro Luis Szarán, realizó la tercera parada de su Ruta de Festivales 2026 con la denominación Suena Pedro Juan Caballero.

Durante el evento, un ensamble de 350 músicos, hicieron vibrar al auditorio que estuvo en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Municipal (Cadem), de esta ciudad para presenciar un espectáculo de primer nivel.

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Luis Szarán, declarado ciudadano ilustre de PJC

La Junta Municipal declaró ciudadano ilustre de Pedro Juan Caballero al maestro Luis Szarán, director de Sonidos de la Tierra; en ausencia por problemas de salud del destacado director, se hizo entrega del reconocimiento a Mariela Cuevas, directora ejecutiva de la Organización.

La entrega estuvo a cargo de la concejal municipal de esta ciudad, Carolina Yunis de Acevedo (PLRA), quien había presentado el proyecto de declaración al pleno del órgano legislativo municipal.

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Las 13 delegaciones participantes, llegaron a PJC a tempranas horas de este sábado, realizaron un circuito turístico, una feria de emprendedores de gastronomía y artesanía y plantaron 13 árboles en el predio del Cadem como una forma de promover el emprendedurismo y el cuidado del medio ambiente.