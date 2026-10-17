Puerto Antequera vive un fin de semana de pesca, gastronomía y turismo

La agenda comenzó el jueves 15 de octubre y se extenderá hasta mañana domingo 18, con propuestas que buscan dinamizar el turismo interno y fortalecer la economía local mediante la participación de productores rurales, emprendedores y competidores.

La feria de productores convocó a compradores

Uno de los principales atractivos fue la Feria de la Agricultura Familiar, impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que se realizó este sábado desde las 07:00 en la plaza General Marcial Samaniego, sobre la avenida Costanera.

La actividad registró una importante concurrencia de compradores, que acudieron para adquirir productos frescos directamente de las fincas, sin intermediarios y a precios justos.

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La feria reunió a productores de Puerto Antequera, San Pedro de Ycuamandyyú y Santa Rosa del Aguaray, con la participación prevista de 120 familias productoras y ocho organizaciones.

Entre los productos ofrecidos se encontraban queso Paraguay, carnes, gallinas y patos caseros, huevos, mandioca, batata, choclo, harina de maíz, miel, maní, hortalizas, frutas de estación, comidas a base de pescado, postres, plantas, flores y artesanías.

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La pesca y la música animan el fin de semana

La noche del viernes, pobladores y visitantes se reunieron a orillas del río Paraguay para disfrutar de una peña artística, que formó parte de las actividades programadas para recibir a los visitantes.

Este sábado, desde las 13:00, comenzó la primera jornada del Concurso de Pesca, con una importante participación de competidores. La actividad continuará mañana domingo, y culminará con un almuerzo para los participantes y la entrega de premios.

Para la noche de este sábado también está prevista una fiesta con música en vivo, como parte de la propuesta recreativa preparada para el público.

Una apuesta al turismo interno

Con la combinación de pesca deportiva, gastronomía, producción local y espectáculos, Puerto Antequera busca consolidarse como una opción para disfrutar del turismo interno en el segundo departamento.

Las actividades continuarán hasta mañana domingo, con la expectativa de reunir a más visitantes y generar movimiento económico para los productores, emprendedores y prestadores de servicios de la zona.