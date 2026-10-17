San Pedro de Ycuamandyyú corre por el Octubre Rosa: una maratón para concienciar sobre el cáncer de mama

La actividad se realizó en la mañana de este sábado, bajo el lema “Corremos juntos, vencemos juntos”, con una largada frente a la histórica plaza Mariscal López y un recorrido que culminó a orillas del río Jejuí, donde los participantes compartieron una jornada de integración, deporte y concienciación.

En el lugar se instalaron stands de instituciones y emprendedores, que acompañaron la iniciativa con información y propuestas para los asistentes. La actividad también reunió a familias y grupos de amigos, en un ambiente de participación comunitaria.

Instan a realizarse los estudios y completar la consulta médica

El director del Hospital Regional de San Pedro, Dr. Jaime Dunjo, destacó la importancia de que las mujeres aprovechen la campaña para realizarse los controles correspondientes y avanzar en el diagnóstico oportuno.

“Octubre Rosa, recordamos el mes donde instamos a todas las mujeres para que se tomen un poco de tiempo y acudan a los servicios para realizarse una mamografía”, expresó el profesional.

Dunjo señaló que uno de los principales desafíos es lograr que las pacientes completen el proceso médico después de realizarse los estudios, ya que algunas no regresan a la consulta para conocer los resultados y recibir las indicaciones correspondientes.

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En ese sentido, remarcó que la campaña busca cerrar ese circuito de atención, desde el examen inicial hasta la evaluación médica, para favorecer la detección temprana y el tratamiento oportuno.

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Salud, deporte y participación familiar

El director también alentó a las mujeres a priorizar su salud preventiva y dedicar tiempo a los controles médicos. Indicó que los servicios públicos cuentan con mamógrafos para atender la demanda de la población, por lo que insistió en la importancia de acudir a los establecimientos de salud.

La segunda edición del Running 4.5K combinó así la promoción de la salud, la actividad física y la integración familiar, en el marco de Octubre Rosa, una campaña que busca generar conciencia sobre el cáncer de mama y la importancia de los controles oportunos.