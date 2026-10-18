Con exposiciones de ñandutíes inició el festejo a la joya de Itauguá

Las artesanas se lucieron en el primer día de exposición en honor al “Día Nacional del Ñandutí” que tuvo lugar en la explanada del Paseo Guaraní, ubicado sobre la ruta 2 Mcal. Estigarribia. Una gama de colores, diseños, y presentaciones invadieron los stands de las guapas artesanas que expusieron sus preciados trabajos.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Itauguá y la Comisión Organizadora del Día Nacional del Ñandutí, que tiene tiene preparado para mañana un nutrido programa que incluirá concursos, premiaciones y un festival artístico como broce de cierre de las actividades.

Los trajes típicos como polleras y typói, bandas, banderas, y sobrillas tricolores, al igual que objetos decorativos, utilerías, utensilios, y neceseres fueron expuestos por las artesanas durante el primer día de exposición.

Los tejidos de ñandutí entrelazados en hilos de bordados e hilos finos en los diferentes dechados maravillaron los ojos de los visitantes en esta nueva edición organizada en el marco de los festejos en honor al “Día Nacional del Ñandutí”.

Lea más: Día del Ñandutí: Tejiendo memoria viva

En la apertura de la actividad, que tuvo lugar esta mañana las autoridades enarbolaron al hermoso tejido “joya de la ciudad”, que busca posicionarse como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las actividades continúan mañana

Este domingo, las actividades comenzarán a las 11:00 con la feria artesanal. A las 14:00 se realizará el Concurso Infantil Juvenil de Ñandutí, mientras que a las 16:00 está prevista la presentación de Reliquias Vivientes.

La programación continuará a las 18:00 con la elección de Miss Ñandutí 2026 y, posteriormente, a las 19:30, se desarrollará la Peña del Ñandutí, con actuaciones de artistas y agrupaciones musicales.

La actividad cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Itauguá, el Gobierno del Paraguay, a través del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), y el Paseo Guaraní.