San Juan Bautista tendrá el primer centro de atención a la primera infancia de Misiones

En San Juan Bautista, capital del departamento de Misiones, se construye el primer Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), que ofrecerá cuidado, alimentación, estimulación temprana, atención psicopedagógica y servicios de salud para niños.

El programa también contempla capacitación y acompañamiento a sus familias. La obra es ejecutada por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA).

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El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, verificó el avance de los trabajos y señaló que la iniciativa busca fortalecer el desarrollo infantil desde los primeros meses de vida.

“Va a ser el primer CAIPI del departamento de Misiones. Está avanzando en forma sostenida y seguramente acá, en un mes y medio, vamos a estar ya listos como para venir a inaugurar”, manifestó Gutiérrez.

Atención desde los primeros meses de vida

El centro brindará atención a niños y sus familias. Aunque puede entenderse como una guardería con comedor, el programa contempla una variedad de servicios orientados al desarrollo infantil.

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“Es un programa integral para atender a niños y familias. La forma más fácil de entenderlo es como guardería-comedor, pero es mucho más que eso. Los servicios permanentes estarán dirigidos a niños desde los cuatro meses hasta los cuatro años cumplidos”, explicó el ministro.

Sin embargo los servicios de consultorio, atención psicopedagógica y otras prestaciones también podrán beneficiar a niños de hasta ocho años.

Alimentación, salud y estimulación temprana

Entre los servicios previstos se encuentran el cuidado y la protección de los niños, la estimulación temprana y la atención vinculada a la salud. El establecimiento contará con profesionales del área psicopedagógica y ofrecerá desayuno, media mañana, almuerzo y merienda.

Las actividades estarán organizadas de acuerdo con las necesidades de los niños, mediante una planificación que abarcará desde su ingreso hasta su salida del centro.

El componente pedagógico también será fundamental. En el CAIPI se brindará educación no formal con enfoque comunitario, con el propósito de favorecer el desarrollo durante una etapa clave de la vida.

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Gutiérrez destacó la importancia de las intervenciones durante los primeros mil días de vida y sostuvo que la estimulación temprana puede ampliar las oportunidades de desarrollo educativo y laboral en el futuro.

Capacitación y servicios para las familias

El programa contempla espacios de acompañamiento y capacitación para las familias. El CAIPI contará con una sala donde se prevé desarrollar cursos con participación del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), especialmente en áreas como microemprendimientos y educación financiera.

También se trabajará con los padres y responsables en pautas para el cuidado adecuado de sus hijos. Otro servicio previsto es una oficina del Registro Civil, que facilitará las gestiones relacionadas con la inscripción y el acceso a la identidad de los niños.

Según Gutiérrez, en los municipios donde ya funcionan estos servicios se realizan aproximadamente entre 100 y 150 inscripciones por mes. La iniciativa forma parte de las acciones destinadas a enfrentar las dificultades de acceso oportuno a la identidad en el país.

Inversión y plazo de ejecución

La obra fue adjudicada a Sociedad Constructora Chaco SA, cuyos representantes legales son Luis María Gulino Canese y Marcial Manuel López Cano, por un monto de G. 24.983.963.999.

Los trabajos comenzaron el 10 de octubre de 2025 y tienen un plazo contractual de ejecución de 12 meses. De acuerdo con ese plazo, la culminación estaba prevista para octubre de 2026.

Sin embargo, durante la verificación de las obras, Gutiérrez estimó que la construcción estaría concluida a finales de octubre o durante la primera quincena de noviembre.