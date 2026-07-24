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24 de julio de 2026 a la - 19:37

Habilitan en Mariscal Estigarribia el sexto Centro de Atención Integral a la Primera Infancia

Grupo de niños con ropa colorida escucha a un adulto en aula iluminada, con un libro sobre animales en primer plano.
Niños participan en actividades educativas en la inauguración del CAIPI en Mariscal Estigarribia.Gentileza Presidencia de la República

Este viernes fue inaugurado en Mariscal Estigarribia, Boquerón, el sexto Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI). El nuevo espacio, administrado por el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, prestará servicios de cuidado, alimentación y salud. Se estima que alrededor del 80% de los beneficiarios pertenecerán a comunidades indígenas del Chaco.

Por ABC Color

Mariscal Estigarribia, en el departamento de Boquerón, sumó un nuevo espacio estatal orientado a los primeros años de vida: el sexto Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI). El objetivo es concentrar servicios de cuidado y desarrollo infantil, desde alimentación hasta estimulación temprana, con una lógica de atención articulada entre instituciones públicas.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el centro brindará cuidado diario, junto con un esquema de coordinación con distintas dependencias del Estado. La administración del CAIPI recae en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), mientras que otras instituciones acompañan la prestación de servicios, entre ellas Salud Pública y el Registro Civil, además de “otros organismos” mencionados en la comunicación oficial.

Salud digital en la primera infancia: el sistema HIS llega al CAIPI

Uno de los componentes destacados del nuevo centro es la incorporación del Sistema de Información en Salud (HIS), implementado por el Ministerio de Salud como herramienta para informatizar la atención de niñas y niños que acuden al CAIPI.

Según el reporte institucional, el HIS permitirá registrar, monitorear y dar seguimiento a las atenciones. En la práctica, esto apunta a reforzar la continuidad del cuidado, mejorar la detección temprana de necesidades de salud y facilitar la coordinación con los establecimientos de la red pública.

Niña con chaqueta blanca y niño con chaqueta gris sentados en mesa de madera, rodeados de coloridos columpios y otros niños jugando.
Dos niños participan en actividades en el nuevo CAIPI de Mariscal Estigarribia, Boquerón.

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Un servicio con mayoría de población indígena

El Gobierno prevé que el centro atienda a una población infantil con fuerte presencia de comunidades originarias: se estima que alrededor del 80% de las niñas y niños usuarios pertenecerán a pueblos indígenas.

Esa composición, según subraya la comunicación oficial, consolida una estrategia con enfoque intercultural, diseñada para ajustarse a las particularidades y necesidades de las comunidades del Chaco.

Bibliobús en el Chaco: lectura, juego y estimulación temprana

En el mismo marco, se realizó la entrega oficial de un Bibliobús, una iniciativa para llevar oportunidades de aprendizaje, lectura y estimulación temprana a comunidades alejadas, territorios sociales y pueblos indígenas.

Edificio nuevo 'Semillas del Futuro' con un bus azul destacado frente a un terreno en construcción.
En el marco de la inauguración del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia en Mariscal Estigarribia, Boquerón, también se hizo entrega de un Bibliobús que recorrerá ofreciendo actividades de lectura, aprendizaje y estimulación a través del juego.

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