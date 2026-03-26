Construirán en Puerto Casado un Centro de Atención Integral de la Primera Infancia

Con presencia del ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez; el obispo del Chaco, monseñor Gabriel Escobar; el intendente interino, Domingo Vera; y el representante de la empresa constructora, se logró la firma de convenio por la cual la Iglesia Católica cede la propiedad donde se realizará esta importante obra.

Conflicto de propiedad

Esta obra debía haber comenzado en noviembre de 2025, según especificaciones del contrato; sin embargo, los trabajos no pudieron iniciarse debido a una manifestación de los representantes de la Iglesia Católica y fieles de esta comunidad chaqueña, quienes alegaban que el lugar donde se pretende realizar la construcción pertenece al Vicariato del Chaco, y que ninguna institución solicitó el uso del mismo.

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En reiteradas ocasiones, los religiosos, acompañados de numerosos pobladores, se manifestaron reclamando abuso de poder por parte de las autoridades, por lo que desde entonces nunca pudieron iniciarse las tareas de esta obra que busca asegurar la educación de los niños desde la primera infancia.

Es por eso que, durante la firma de este convenio, el obispo Escobar previamente habló y, en reiteradas ocasiones, mencionó que precisamente el conflicto se originó debido a la falta de diálogo de las autoridades, que quisieron atropellar todo sin respetar la propiedad que pertenece a la Iglesia.

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Finalmente, limadas las asperezas, se pudo realizar la firma de este convenio, por la cual el Vicariato Apostólico del Chaco cede la propiedad donde se realizará la obra, por lo que la empresa Tecnoedil S.A. tiene vía libre para comenzar los trabajos, que tienen un plazo de 12 meses de culminación, con una inversión de G. 27.996.518.789.

La obra en sí, enmarcada en el programa “Semillas del Futuro”, pretende ser un espacio pleno y de calidad, diseñado para cuidar, educar y acompañar a niñas y niños desde sus primeros años, brindando atención integral, contención y oportunidades para crecer en un entorno seguro y estimulante.

Pobreza

El obispo mencionó, frente a las autoridades, que celebraba el hecho de que el departamento de Caazapá haya salido de la pobreza extrema, según estadísticas del último censo nacional; sin embargo, siente mucha preocupación de que, por este mismo sistema de medición, se demuestre que Alto Paraguay es actualmente el departamento más pobre del país.

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El religioso mencionaba esta triste situación para “exigir a las autoridades nacionales mayor inversión en las diferentes áreas sociales, como ser la construcción de caminos de todo tiempo, energía eléctrica de buena calidad, o la de dotar de médicos especialistas e infraestructura a los hospitales del departamento”.

Escobar prosiguió diciendo que “son deudas pendientes de años que tienen las autoridades del Gobierno para con los pobladores de Alto Paraguay, una zona donde existe mucho potencial, tanto de naturaleza como de productividad, y ni qué decir del sacrificio de la gente”.

La firma de convenio se realizó en el salón de la parroquia San Ramón Nonato y, además de las autoridades ya mencionadas, estuvo presente el gobernador Arturo Méndez, cartista. Finalmente, se visitó el lugar cedido por la Iglesia, donde se construirá el Centro de Atención Integral de la Primera Infancia (CAIPI).