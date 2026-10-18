Tras hurto en gomería de La Colmena, abandonan auto durante persecución en Escobar

Tres desconocidos habrían perpetrado un hurto este domingo en la Gomería San Cayetano, ubicada en la compañía Ybaroty de este distrito del departamento de Paraguarí.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00. Según los datos recabados por los intervinientes, los sospechosos llegaron al establecimiento a bordo de un automóvil Toyota Premio, de color gris plata, con chapa AASD 864. Tras forzar el candado del acceso principal a la gomería, ingresaron y sustrajeron tres cubiertas pertenecientes al propietario, Juan Hernán Ibáñez Peralta (42).

El hurto fue advertido por el hijo de la víctima, Hugo Hernán Ibáñez Núñez (19), quien se encontraba a unos 100 metros del establecimiento e intentó impedir la huida de los sospechosos. Los desconocidos escaparon en el automóvil y, a unos 500 metros de la gomería, abandonaron dos de las cubiertas, mientras continuaban la fuga con uno de los neumáticos.

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Persecución policial

Cerca del mediodía, efectivos de la Comisaría 6.ª de Escobar fueron alertados por radio sobre la circulación del automóvil involucrado en el hurto, que se desplazaba a gran velocidad por la ruta PY10 Las Residentas, en dirección a Paraguarí.

Según el reporte policial, al llegar a la compañía Soto, de Paraguarí, los ocupantes se percataron de que había una barrera policial en el camino, por lo que dieron la vuelta y retomaron la huida en dirección a Escobar.

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Posteriormente, ingresaron a un camino vecinal de la compañía Mbocayaty-Costa’i, de Escobar donde abandonaron el Toyota Premio. Los tres ocupantes habrían descendido del rodado y se internaron en una zona boscosa para evitar ser capturados.

Tras el procedimiento, se alertó a las comisarías aledañas y se desplegó un operativo de búsqueda con agentes del Grupo Lince y del Grupo Táctico GEO, encabezados por el jefe de Prevención y Seguridad, comisario principal MCP Arnaldo Valdez. Hasta el momento del reporte, continuaban los trabajos para localizar a los sospechosos.

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El caso fue comunicado al agente fiscal de turno de la Fiscalía Zonal de Ybycuí, abogado Óscar Daniel Fernández Agüero, quien dispuso la remisión de los antecedentes a su unidad. También fueron convocados agentes de Investigación de Delitos y de Criminalística de la sede de Paraguarí para realizar los procedimientos correspondientes.