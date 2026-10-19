Nacionales
19 de octubre de 2026 - 19:20

Así funciona el “botón de pánico” que busca frenar los casos de feminicidios

El Sistema 911 implementa el “botón de pánico” como herramienta tecnológica de geolocalización y monitoreo 24/7 para prevenir la violencia de género. Te contamos cómo funciona y quiénes pueden acceder a este dispositivo.

Por ABC Color
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Ante el aumento de casos de violencia de género y feminicidios el Sistema 911 implementa herramientas tecnológicas orientadas a la prevención, adoptando un botón de pánico como aliado principal y las tobilleras electrónicas conectadas a un sistema de geolocalización.

El director del 911, Osmar Cubas, explicó que el funcionamiento de estos equipos permite un control riguroso de las personas procesadas y brinda mayor tranquilidad a quienes denuncian agresiones. Estas medidas buscan ofrecer una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo inminente.

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El dispositivo está destinado a las mujeres en situación de vulnerabilidad se denomina UMA (Unidad de Monitoreo Ambulatorio). Este equipo se entrega de forma totalmente gratuita, aunque su portación depende exclusivamente de la decisión y aceptación de la víctima por disposición judicial.

¿Cómo funciona el botón de pánico?

El botón de pánico funciona a través de un teléfono móvil adaptado y gratuito, que se entrega a la víctima por orden judicial. Su uso es completamente optativo y sirve exclusivamente para disparar alertas inmediatas ante situaciones de riesgo.

Un hombre parado en un espacio abierto al aire libre con championes blanco usa una tobillera electrónica una tobillera electrónica en el pie izquierdo.
Un hombre con championes usa una tobillera electrónica.

Este sistema tecnológico opera de forma coordinada con la tobillera electrónica georreferenciada que porta el procesado. Si el agresor vulnera el perímetro establecido, la alarma se activa de manera simultánea en el teléfono de la víctima, en el dispositivo del agresor y en la central de control.

El monitoreo de ambos equipos se realiza de forma ininterrumpida las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, mediante un equipo especializado en turnos rotativos. Esta vigilancia supervisa el cumplimiento exacto de las zonas de circulación y los horarios fijados por la justicia para cada caso.

Limitaciones del sistema: alarma detecta a penas unas pocas cuadras

Actualmente, el sistema cuenta con doscientos cuarenta usuarios activos de un total de mil dispositivos disponibles, de los cuales cincuenta y tres corresponden a causas por violencia familiar. Las autoridades advierten que las distancias detectadas son a penas unas pocas cuadras que resultan insuficientes ante un caso de emergencia.

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“Imagínate una persona enojada, sacada de sus cabales, en cinco cuadras te puede hacer en un minuto treinta”, advirtió el director del 911, Osmar Cubas, al señalar las limitaciones de los tiempos de reacción policial frente a radios tan reducidos.

Ante esta situación, el organismo impulsa recomendaciones técnicas en mesas interinstitucionales para ampliar los radios de prohibición a varios kilómetros con el objetivo de garantizar una protección real a las personas afectadas.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.