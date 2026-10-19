Así funciona el “botón de pánico” que busca frenar los casos de feminicidios

Ante el aumento de casos de violencia de género y feminicidios el Sistema 911 implementa herramientas tecnológicas orientadas a la prevención, adoptando un botón de pánico como aliado principal y las tobilleras electrónicas conectadas a un sistema de geolocalización.

El director del 911, Osmar Cubas, explicó que el funcionamiento de estos equipos permite un control riguroso de las personas procesadas y brinda mayor tranquilidad a quienes denuncian agresiones. Estas medidas buscan ofrecer una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo inminente.

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El dispositivo está destinado a las mujeres en situación de vulnerabilidad se denomina UMA (Unidad de Monitoreo Ambulatorio). Este equipo se entrega de forma totalmente gratuita, aunque su portación depende exclusivamente de la decisión y aceptación de la víctima por disposición judicial.

¿Cómo funciona el botón de pánico?

El botón de pánico funciona a través de un teléfono móvil adaptado y gratuito, que se entrega a la víctima por orden judicial. Su uso es completamente optativo y sirve exclusivamente para disparar alertas inmediatas ante situaciones de riesgo.

Este sistema tecnológico opera de forma coordinada con la tobillera electrónica georreferenciada que porta el procesado. Si el agresor vulnera el perímetro establecido, la alarma se activa de manera simultánea en el teléfono de la víctima, en el dispositivo del agresor y en la central de control.

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El monitoreo de ambos equipos se realiza de forma ininterrumpida las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, mediante un equipo especializado en turnos rotativos. Esta vigilancia supervisa el cumplimiento exacto de las zonas de circulación y los horarios fijados por la justicia para cada caso.

Limitaciones del sistema: alarma detecta a penas unas pocas cuadras

Actualmente, el sistema cuenta con doscientos cuarenta usuarios activos de un total de mil dispositivos disponibles, de los cuales cincuenta y tres corresponden a causas por violencia familiar. Las autoridades advierten que las distancias detectadas son a penas unas pocas cuadras que resultan insuficientes ante un caso de emergencia.

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“Imagínate una persona enojada, sacada de sus cabales, en cinco cuadras te puede hacer en un minuto treinta”, advirtió el director del 911, Osmar Cubas, al señalar las limitaciones de los tiempos de reacción policial frente a radios tan reducidos.

Ante esta situación, el organismo impulsa recomendaciones técnicas en mesas interinstitucionales para ampliar los radios de prohibición a varios kilómetros con el objetivo de garantizar una protección real a las personas afectadas.