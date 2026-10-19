Ratifican proceso por presunto enriquecimiento y lavado contra exagente de Senad

El proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el exagente de Senad Mauro Ruiz Diaz se inició y prosigue su curso tras ser ratificado por el Tribunal de Apelación en lo Penal en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, Primera Sala, integrado por Silvana Luraghi, Gustavo Amarilla y Claudia Criscioni, mediante el Auto Interlocutorio (AI) N° 322.

La fiscala Belinda Bobadilla había imputado al exagente antidrogas y su exesposa el pasado 7 de septiembre. La misma fue admitida por el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, a través de una providencia, la cual fue objeto de reposición con apelación subsidiaria por la defensa de Ruiz Díaz.

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El magistrado a su vez rechazó la reposición contra la providencia y dio curso a la apelación en subsidio. Es sobre esta última que la Cámara de Apelaciones emitió su fallo, rechazándola también en forma unánime y confirmando así el Auto Interlocutorio (AI) N° 311, por el que rechazaba la providencia y fundaba la admisión de la imputación.

Cabe señalar que, Mauro Ruiz Díaz también está siendo investigado en esta causa por el hecho punible de producción de documentos no auténticos, en calidad de autor.

Imputación no señala delito precedente, según defensa de exagente de la Senad

La defensa de Mauro Ruiz Díaz atacó la imputación fiscal al señalar que “no explica cuál sería el hecho punible precedente al lavado de activos tipificado en el art. 196 del CPP por lo que no reúne los presupuestos establecidos en el art 302 del CPP”.

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En ese sentido, la defensa alegó que la circunstancia de desconocerse el hecho punible precedente al lavado de activos atribuido a su defendido bajo distintas variantes dispuestas en la ley, afecta el derecho a la defensa, de acuerdo con el análisis de la camarista Silvana Luraghi.

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Por otra parte, de acuerdo con la conclusión a la que llegó Luraghi es que la Fiscalía cumple con los requisitos necesarios para iniciar formalmente la investigación. Además, consideró que la imputación “fue correctamente admitida y en el relato de supuestos hechos punibles atribuidos al imputado Mauro Ruiz Díaz explica que el hecho punible precedente al lavado de activos es el enriquecimiento ilícito”.

Por su parte, la camarista Claudia Criscioni sostuvo que “el proceder del juez Penal de Garantías fue erróneo, admitió el recurso en contra de lo establecido en el artículo 458 CPP, que dispone que el recurso de reposición y apelación en subsidio -solo procederá- contra decisiones que resuelvan un trámite o incidente del procedimiento”.

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Añadió en tal sentido que “en el caso de referencia la providencia que admite la imputación no se corresponde con una decisión que se refiera a un trámite puesto que se trata en realidad del inicio del proceso”.

Resaltó que, “en la providencia el juez Penal de Garantías no fundamenta ni describe el control que hizo de imputación”, sino “recién en la resolución que emite como consecuencia de la reposición fundamenta su decisión, lo que deja en realidad en indefensión a los recurrentes”.

“En atención a la acordada dictada por la Corte Suprema de Justicia, la aceptación de un acta de imputación por providencia es una usanza que no puede continuar”, sentenció Criscioni.

Llamativos saldos y movimientos de dinero en cuentas de agente de Senad

De acuerdo con lo que señala la Fiscalía en la imputación contra el exdirector de la Senad Mauro Ruiz Díaz, funcionario desde el 2006, y Andrea Martí, funcionaria desde el 2015, estuvieron unidos en matrimonio hasta mayo de 2022 y su comunidad de bienes fue disuelta en diciembre de 2021.

En ese sentido se detalla que, entre enero de 2015 a diciembre de 2025, Mauro Ruiz Díaz y Andrea Martí habrían acumulado ingresos provenientes de sus salarios, sin registrar egresos relevantes; pero desde el 2021, habrían realizado una serie de adquisiciones sin recurrir a préstamos ni movilizar sus ahorros acumulados de sus salarios.

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La fiscala Bobadilla detalla además que Mauro Ruiz Díaz tenía saldos finales e iniciales mensuales desproporcionados en su caja de ahorro del Banco Nacional de Fomento (BNF), en la cual se depositaba mensualmente su salario de la Senad. Cabe señalarse que él cobraba un salario promedio neto de G. 10.603.343 (2020), G. 14.463.361 (2021), G. 15.662.420 (2022) y G. 13.389.896 (2023).

Al respecto detalla la imputación que Ruiz Díaz tenía un máximo de G. 49.922.328 a diciembre de 2020; que para diciembre de 2021 trepó a G. 91.592.771; en tanto que para diciembre del año 2022 el monto en su cuenta ascendió a G. 223.471.392; y para el mes de diciembre del año 2023 la suma se incrementó hasta G. 313.770.339.

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En otra cuenta financiera, en la Cooperativa Universitaria, Ruiz Díaz mantuvo un saldo promedio de G. 1.527.762 hasta diciembre de 2019; así como G. 14.017.146 para diciembre de 2020; mientras que la suma fue de G. 50.348.486 en diciembre de 2021; para diciembre del 2022, la suma fue de G. 166.039.952; y en diciembre del 2023, la suma sufrió una variación y quedó en G. 112.623.985.

Otro aspecto que llamó la atención a la Fiscalía es que, en su cuenta del Banco Continental, Mauro Ruiz Díaz realizó movimientos de dinero de importancia a través de depósitos de sumas elevadas que, entre noviembre del 2022 y enero del 2025, totalizaron la suma de G. 188.228.250.

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Por su parte la imputada y exesposa de Ruiz Díaz, Andrea Martí, tenía saldos finales e iniciales mensuales, también desproporcionados. En su caja de ahorro de BNF llegó a tener un máximo de G. 43.462.732 hasta diciembre del 2020: un monto de G. 87.762.009 a diciembre del 2021; G. 118.256.303 a diciembre del 2022 y G. 182.631.349 a diciembre del 2023, teniendo en cuenta que su salario promedio neto mensual era de G. 9.009.538 (2020), G. 9.453.749 (2021), G. 10.386.574 (2022) y G. 11.904.601 (2023).

Pareja de la Senad usó G. 2.802 millones en efectivo para adquirir bienes

En otro apartado, la fiscala Belinda Bobadilla resalta que tanto Ruiz Díaz como Martí “habrían obtenido la propiedad, posesión y usufructo de bienes y aplicando fondos en efectivo cuyos valores de adquisición sobrepasaría sus legítimas posibilidades económicas derivadas de su única fuente de ingresos”, proveniente de sus salarios como funcionarios públicos.

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Así también se destaca que, Mauro Ruiz Díaz y Andrea Martí movilizaron y aplicaron fondos en efectivo de origen no justificado por la suma total de unos G. 2.802.515.608, la cual no guardaría correlación con sus ingresos lícitos percibidos como salario, bonificaciones, aguinaldos ni otra fuente de ingresos formalmente declarada ante la autoridad tributaria.

De dicha cifra se desprende que G. 1.617.997.445 fueron utilizados para adquisiciones conjuntas por Ruiz Díaz y Martí, en bienes que ingresaron a la comunidad de gananciales; mientras que aisladamente, Ruiz Díaz habría utilizado G. 825.960.400; y Andrea Martí, en concepto de compras con fondos supuestamente ilícitos sería de G. 358.557.763, recordando que la comunidad de bienes ya estaba disuelta entonces.

Pareja adquirió vehículos de alta gama y propiedades en efectivo

Mediante la investigación inicial, se tiene que el 9 de diciembre del 2022, Mauro Ruiz Díaz adquirió de la firma Rieder y Cia. SACI, la camioneta Volvo New XC 60 T8, año 2023, con placa AAMB832, por un total de US$ 85.000 (al cambio de dólar a G. 7.135, equivalente a G. 634.955.399). Los pagos -entrega inicial, cuotas y gastos posventa y la cancelación del saldo- fueron solventados en 98% (G. 620.604.205), con entregas en efectivo entre 2022 y 2024. Solo G. 14.351.194 se cubrió por débitos de sus cuentas de Continental y BNF.

Para lograr la compra del vehículo de alta gama, Ruiz Díaz presentó comprobantes de ingresos como funcionario de la Senad, desde junio a diciembre del 2022, así como un certificado de pago de bonificación de R 3.000 supuestamente expedido por la Policía Federal del Brasil, que en la realidad no habría sido emitida por la institución.

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También adjunto declaraciones juradas de Andrea Martí, tanto de bienes y rentas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR) el 18 de noviembre de 2021. Esto habría sido con el fin de demostrar un perfil de solvencia lícita ante la concesionaria pues declaró como ingreso total -como pareja- G. 25.000.000.

Por otra parte, el 10 de setiembre del 2021, mediante Escritura Pública N° 287, ante la escribana pública Marta Liliana Roa de Vargas, Mauro Ruiz Díaz adquirió de la firma “Polvo de Estrellas SA” un inmueble situado en Villa Elisa, por el monto declarado de G. 170.000.000, abonado en efectivo. Pero se presume que el pago se realizó mediante cinco transferencias de G. 153.000.000, totalizando G. 765.000.000, hechas desde la cuenta de ahorro del Banco Itaú de Andrea Martí.

El precio escriturado de G. 170.000.000 como valor de la operación comercial representa solo el 22% del pago real que habría sido de G. 765.000.000. Los G. 595.000.000 restantes habrían sido deliberadamente excluidos de la escritura para ocultar el verdadero precio y el origen de los fondos.

El 22 de marzo de 2022, mediante Escritura Pública N° 192, ante la misma escribana pública, Mauro Ruiz Díaz adquirió de la firma “Induservis Import-Export SRL”, otro inmueble en Villa Elisa, esta vez por la suma de G. 330.000.000, también abonado en efectivo. La Fiscalía resalta que al tiempo de esta operación no se detectó movimiento bancario de Ruiz Díaz ni se descarta que sea el precio real.

Depósitos, ahorros y cancelación anticipada de créditos

En otra página, la imputación de la fiscala Bobadilla señala que entre los años 2019 y 2024, Mauro Ruiz Díaz recibió depósitos en efectivo a su cuenta de la Cooperativa Universitaria, siendo la principal contribuyente en esta Andrea Martí. Mediante la modalidad de depósitos directos totalizó la suma de G. 91.550.000, mientras que por transferencias fue de G. 104.000.000.

Se destaca que en el año 2022, en medio de la concreción de las alimentaciones a la cuenta de Ruiz Díaz, se registró el 75,9% de los depósitos coincidiendo con la compra del segundo inmueble en Villa Elisa y el periodo de señas del vehículo Volvo.

Por otra parte, Mauro Ruiz Díaz había realizado un préstamo en la Cooperativa Credivill Ltda. por G. 90.180.000, a 48 cuotas, con una tasa de interés del 18% anual, que totalizaba el interés en G. 61.830.305, lo que daba el monto de G. 152.010.305 en caso de ser pagados en fecha.

Ruiz Díaz abonó 10 cuotas en fecha; pero el 9 de junio del 2022 efectuó el pago adelantado de 38 cuotas, abonando así la suma total de G. 117.945.000.

Sobre otro punto también se tiene que Mauro Ruiz Díaz retiró la suma de G. 200.000.000, el 24 de abril del 2023, de su caja de ahorro en la Cooperativa Universitaria, y convirtió esos fondos en un certificado de depósito de ahorro (CDA) a 72 meses, ese 24 de abril del 2023. Para el Ministerio Público estos fondos serían ilícitos.

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Se tiene también la información de que Andrea Martí adquirió también un vehículo de alta gama, una camioneta Peugeot 3008, de la firma de Automotores y Maquinarias SAECA, por G. 346.720.000, de los cuales entregó como seña en efectivo G. 120.000.000 y el saldo de G. 226.720.000, financiados en 60 cuotas de G. 3.112.000.

Así también existen registros de que el 6 de enero del 2023, Andrea Martí habría cancelado anticipadamente en efectivo un préstamo en la Cooperativa Credivill Ltda., por G. 63.502.003, no pudiendo ser ello cubierto con su remuneración mensual lícita como funcionaria de la Senad, según describe la Fiscalía en la imputación.