Villa Florida: mujeres comparten una historia de lucha contra el cáncer

El grupo de mujeres Tejiendo Sueños, de Villa Florida, Misiones, realizó una jornada de encuentro y reflexión en el marco de la campaña de lucha contra el cáncer de mama.

La actividad también tuvo como propósito acompañar a una de sus integrantes, Lucía Ayala, quien enfrenta un proceso de tratamiento contra el mal.

La presidenta del grupo, Teresita Fernández, explicó que decidieron reunirse para compartir un momento entre mujeres y acompañar a quienes enfrentan de cerca el cáncer.

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“Hoy es el día de la lucha contra el cáncer de mama y nosotros no queríamos estar ajenas a esta fecha. Por eso organizamos un pequeño encuentro entre mujeres para poder compartir y también escucharle a una compañera que está padeciendo la enfermedad”, expresó.

El encuentro tuvo un significado especial para las integrantes de Tejiendo Sueños, quienes acompañaron a Ayala durante un momento cargado de emoción, en el que compartió su experiencia personal frente a la enfermedad.

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“La fortaleza no es ser fuerte” ante un diagnóstico de cáncer

Con la voz entrecortada por la emoción, Lucía Ayala relató parte del proceso que atravesó tras recibir el diagnóstico de un tumor maligno en las amígdalas.

“Es una palabra de repente tan cortita, sencilla, pero tanto miedo le tenemos”, expresó al referirse al cáncer y al temor que sintió al conocer su diagnóstico.

Contó que, pese a su fortaleza y su fe, también tuvo miedo y atravesó momentos de incertidumbre durante el tratamiento. Según relató, su enfermedad estuvo relacionada con el virus del papiloma humano tipo 16 (VPH 16) y debió someterse a 33 sesiones de radioterapia y siete quimioterapias.

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“En la quinta quimioterapia, caí. Pero me levanté nuevamente con la fortaleza de Dios y de mi familia, quienes estuvieron a mi lado para afrontar esta terrible enfermedad”, relató.

Para Ayala, el proceso también le permitió comprender que demostrar fortaleza no significa ocultar el dolor. “Ahí yo me di cuenta de que la fortaleza no es ser fuerte; era llorar, era desesperarse”, manifestó.

“No tengamos miedo”

Ayala aprovechó el encuentro para dejar un mensaje a las mujeres y también a los hombres, al recordar que el cáncer puede afectar a ambos y que la consulta médica oportuna es importante.

“Tenemos que concurrir al médico rápido, porque yo pude hacerlo rápido y gracias a eso me estoy salvando. No tengamos miedo, porque cuando más rápido lo encontremos, tendremos esa posibilidad de curar”, señaló.

La mujer instó a no postergar las consultas ante cualquier signo de preocupación y a buscar orientación médica.

“Vayamos a consultar. No esperemos a que sea algo grave. Ante cualquier situación o diagnóstico, debemos acudir al médico y a un especialista adecuado”, expresó.

La jornada de Tejiendo Sueños convirtió un encuentro entre amigas y compañeras en un espacio de solidaridad y contención. El testimonio de Ayala dejó un mensaje sobre la importancia de afrontar los temores, buscar atención médica y hablar abiertamente sobre el cáncer.