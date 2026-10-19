Octubre Rosa: Misiones registró 13 muertes por cáncer de mama en 2025

El director del Hospital Distrital de San Ignacio, doctor Manuel Aquino, señaló que Misiones registró 13 muertes por cáncer de mama durante 2025, según los datos oficiales del Ministerio de Salud.

“En números es bastante alto, porque hay departamentos que tienen una cifra de mortalidad más alta, pero tienen mayor población que nosotros, en Misiones. Entonces fueron 13 las mujeres que no lograron vencer a esta enfermedad”, explicó.

El médico señaló que el objetivo es reducir progresivamente esta cifra mediante la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso temprano al tratamiento.

“Son 13 mujeres y nosotros debemos evitar que caigan cada vez más y, si es posible, llegar esa cifra a cero. Yo sé que es una utopía, pero es lo que buscamos”, manifestó.

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Aquino brindó estos datos durante la Expo Rosa, actividad realizada en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se recuerda cada 19 de octubre.

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El médico destacó que la detección temprana es fundamental para aumentar las posibilidades de un tratamiento exitoso y reducir la mortalidad.

“Lo que buscamos con este tipo de evento es despertar un poquito las conciencias de la población, que entienda la importancia de la prevención de este mal, porque la detección temprana es lo que está demostrado que hace la diferencia”, expresó.

Según explicó, mientras más temprano se detecte y diagnostique la enfermedad, mayores son las posibilidades de que la paciente acceda oportunamente al tratamiento y pueda superar el cáncer.

Servicio de mamografías

El Hospital Distrital de San Ignacio, como centro de referencia departamental, dispone de servicio de mamografía, consultorio de mastología y ecografía mamaria, según explicó Aquino.

Indicó que las mujeres mayores de 40 años pueden acudir al hospital para realizarse una mamografía sin necesidad de presentar una orden médica.

El servicio de mamografía funciona de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde. Además, el consultorio de mastología atiende los lunes y martes, mientras que las ecografías mamarias se realizan los martes y miércoles.

El hospital también forma parte de la Red Nacional de Mamografías y recibe informes mediante el servicio de telemedicina, que permite que los estudios sean analizados por especialistas.

Buscan llegar a 100 mamografías por mes

El doctor Manuel Aquino indicó que actualmente se realizan entre 60 y 70 mamografías por mes en el Hospital Distrital de San Ignacio. Sin embargo, durante octubre, debido a las campañas de prevención, la cantidad de estudios aumenta considerablemente.

“En el mes de octubre explota eso, se duplica. Parece que estas campañas despiertan mayor interés en las mujeres. Pero nosotros queremos mantener durante todo el año un promedio de 100 o más mujeres por mes que accedan a la mamografía, por eso continuaremos con esta campaña de prevención”, explicó.

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Aquino también instó a las empresas a facilitar que sus trabajadoras puedan acudir a los controles médicos y recordó que existe un marco legal que contempla días libres para que las mujeres puedan realizarse sus estudios de prevención.

“Lo que buscamos es que se diagnostique a tiempo, se trate a tiempo y se evite la muerte por este mal”, remarcó.

IPS ofrece el Circuito Rosa durante todo el año

La Unidad Sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS) de San Ignacio también ofrece servicios para la detección temprana del cáncer de mama. La mamografía está disponible de lunes a viernes, de 7:00 a 11:00.

Además, todos los miércoles, durante todo el año, se desarrolla el Circuito Rosa, de 9:00 a 12:00, que permite a las pacientes acceder a tres servicios en una misma jornada: mamografía, consulta con el mastólogo y ecografía mamaria.

Para acceder al circuito no es necesario presentar una orden médica. Esta modalidad permite que las pacientes se realicen los estudios y accedan a una evaluación especializada en una sola jornada.

Además de San Ignacio, el servicio de mamografía también está disponible en el Hospital Regional de San Juan Bautista, donde funciona de lunes a viernes. Los jueves, en el turno de mañana, se realizan consultas de mastología y, en el turno de tarde, ecografías mamarias.

Asimismo, el Hospital Integrado de Ayolas cuenta con el servicio de mamografía los miércoles y viernes.

Centro Día Oncológico será habilitado entre octubre y noviembre

Por otra parte, el Centro Día Oncológico de Misiones estaría habilitado entre finales de octubre y la primera quincena de noviembre. El establecimiento funcionará en el predio del Hospital Distrital de San Ignacio.

En su momento, la exministra de Salud, María Teresa Barán, había indicado que se realizó la contratación del recurso humano necesario, principalmente personal de enfermería, cuyos integrantes fueron capacitados en el manejo de quimioterapias en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

La construcción del Centro Día Oncológico de San Ignacio cuenta con el financiamiento de la Gobernación de Misiones, con una inversión de G. 3.400 millones. La obra, que abarca una superficie de 685 metros cuadrados, está a cargo de la empresa Joapy SA, dirigida por el ingeniero Jorge Díaz.

La unidad sanitaria contará con planta alta y baja, además de consultorios, sala de quimioterapia, áreas de control y postratamiento, farmacia, sector de admisión y las dependencias técnicas necesarias para su funcionamiento.

La habilitación del Centro Día Oncológico permitirá acercar tratamientos especializados a los pacientes con cáncer, reduciendo la necesidad de largos desplazamientos y fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema sanitario en Misiones.