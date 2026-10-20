Cambios en Escolta Presidencial, pero niegan nexo con robo en Mburuvicha Róga

El Gobierno oficializó el relevo al frente del Regimiento Escolta Presidencial (REP). El coronel José David Dayub asumió la jefatura de la unidad militar en reemplazo del coronel Julio Sosa Flores, durante una ceremonia presidida este martes por el comandante de las Fuerzas Militares, General César Moreno.

El cambio se produce tras el escándalo desatado por el robo de dinero en Mburuvicha Róga. Sin embargo, el ministro de Defensa Nacional, General Óscar González, descartó de forma categórica que la remoción del comandante saliente responda a una sanción o a las vulneraciones detectadas en el anillo de seguridad de la residencia presidencial.

Al ser consultado sobre el motivo del movimiento de tropas, González aclaró: “No guarda relación. Se realizaron las investigaciones responsablemente y esa ese episodio no revistió la gravedad que se pensó al principio. No guarda relación”.

El titular de la cartera de Defensa explicó que la salida de Sosa Flores corresponde a un proceso de promoción dentro de la carrera militar: “El Coronel Sosa, el saliente, va a ser promocionado a un cargo en el que va a continuar su carrera militar y en un lugar donde él va a ser útil a la institución porque tiene un perfil también de oficial que pueda rendir muy bien en un instituto de enseñanza”.

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Respecto a las rigurosas diligencias realizadas en Mburuvicha Róga tras el hurto, que incluyeron la toma de declaraciones, pesquisas encabezadas por altos mandos e incluso la incautación de elementos físicos como una puerta, el ministro justificó la magnitud del operativo.

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“Justamente para para determinar la gravedad o no de la información es que se tomaron todas esas medidas. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad y con mucho rigor en cuanto al cuidado que tenemos que tener de la seguridad de Mburuvicha Róga”, enfatizó.

Omisión en la orden pública de las FFAA

La designación generó dudas debido a que la relevación no figuraba en la Orden General Informativa a la prensa N.º 02/26 (correspondiente a la Orden General N.º 195 del Comando en Jefe, fechada el 15 de octubre de 2026), donde solo aparecieron movimientos de comandantes de divisiones y cuerpos de ejército.

Sobre esta situación, el ministro explicó en primera instancia la dinámica protocolar: “Los cambios que fueron publicados, son de los comandantes de divisiones, de cuerpos de Ejército y son cargos privativos de general. Entonces, esos cambios salen en una orden y en otra orden debe de salir los cambios que hacen referencia a los regimientos, que es el caso del Regimiento Escolta Presidencial”.

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Luego añadió: “La próxima semana van a salir ya obra en poder del comandante de las Fuerzas Militares el cambio de los otros comandantes de regimiento que están en el ejército. Y que son cambios normales que se deben de hacer al finalizar el año para que estos comandantes empiecen el año 2027 ya en sus respectivos cargos”.

No obstante, al ser informado de que la remoción en el Regimiento Escolta ya se había concretado sin difusión oficial previa, el ministro admitió un descuido administrativo en el área de comunicación militar: “Es un descuido que no se haya publicado porque la orden del cambio del comandante del Regimiento Escolta Presidencial se firmó también cuando el presidente de la República firmó los otros cambios”.