Investigan presunto robo en residencia presidencial, pero el Gobierno lo niega

El Regimiento Escolta Presidencial (REP) investiga una nueva falla de seguridad en Mburuvicha Róga, registrada el sábado último en horas de la tarde-noche, según confirmaron ayer a ABC diversas fuentes oficiosas. El episodio ocurre a un año de que estallara el escándalo conocido como #LosSobresdelPoder, iniciado tras las denuncias de la excoordinadora Luz Candado por el hallazgo de miles de dólares en efectivo en el lugar.

Las fuentes señalan que la cerradura de la habitación principal de la residencia oficial –que conecta directamente con el vestidor del presidente Santiago Peña– habría sido violentada, aprovechando la inadmisibilidad de las cámaras (punto ciego). Aunque se sospecha la sustracción de dinero, el hermetismo es total mientras se aguarda el retorno del presidente de su viaje oficial por Estados Unidos, para realizar un inventario formal.

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La investigación interna está en manos del jefe de Inteligencia del REP, teniente coronel Abilio Giménez, según las fuentes. Los interrogatorios al personal de seguridad militar habrían sido encabezados por el jefe del Gabinete Militar, general Alcides Lovera, bajo aparentes advertencias de bajas y traslados masivos a la cárcel de Viñas Cue.

Desmentida oficial

A través de un comunicado emitido anoche, la Presidencia de la República calificó la información como falsa y desmintió cualquier hecho delictivo. Sin embargo, el pronunciamiento oficial reconoció que las medidas y protocolos de seguridad se encuentran en “revisiones y actualizaciones permanentes” dentro del recinto presidencial.

Un año después

Este caso trae a la memoria lo acontecido hace exactamente un año, cuando Luz Maribel Candado, excoordinadora de la residencia oficial, denunció abusos de autoridad, interrogatorios irregulares y represalias familiares a raíz de la desaparición de miles de dólares del vestidor presidencial.

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Candado Romero, quien prestaba servicios a la familia Peña-Ocampos desde 2019 en su vivienda particular, asumió en agosto de 2023 el cargo en Mburuvicha Róga con una asignación de G. 9.535.200.

En julio de 2024, tras un reclamo inicial por una puerta abierta, el propio mandatario le habría reclamado la pérdida de dinero y la intervención de investigadores externos.

Pruebas de polígrafo

La excoordinadora relató que tanto ella como su esposo fueron sometidos a pruebas de polígrafo dirigidas por el teniente César Iván Portillo y la abogada de la Justicia Militar, Sonia Liz Benítez.

Candado Romero sostuvo que, tras casi tres horas de sesión, los uniformados alegaron irregularidades en los resultados para coaccionarla a incriminarse o delatar a supuestos cómplices, llegando a tratar de involucrar en el hecho de desaparición de dinero a su hijo menor de edad.

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El caso concluyó con el despido de la funcionaria y sentó el antecedente inmediato de opacidad en torno al manejo de fondos en efectivo dentro de Mburuvicha Róga.

Lo que destapó aquel escándalo

Durante los interrogatorios, el poligrafista César Portillo hizo mención de un hallazgo previo de dinero en Mburuvicha Róga. Según el relato de Luz Candado, se trató de dos sobres de papel encontrados por personal de servicio; el primero, el 14 de octubre de 2024 y el segundo, a finales de febrero de 2025.

Cada sobre contenía 10 fajos de 100 billetes de 100 dólares, sumando un total de US$ 200.000. Tras permanecer guardados durante meses en el área privada de la residencia presidencial, Candado afirmó haber entregado la totalidad del dinero directamente al presidente Santiago Peña el 17 de junio de 2025. Un mes después, el 24 de julio de 2025, la excoordinadora fue despedida junto con su hermana Liliana y su hijo Fabrizio Romero, ambos también contratados por el Gabinete Civil.

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El escándalo no solo expuso el manejo de sumas masivas en efectivo sin origen aclarado, sino también el flujo habitual de proveedores del Estado en la residencia oficial fuera de la agenda pública. Entre los visitantes frecuentes figuraban Miguel Cardona, principal adjudicado del programa Hambre Cero, y Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez, cuyo banco (Ueno Bank) capturó billones de guaraníes en el gobierno de Santiago Peña. Las solicitudes ciudadanas de acceso a la información pública para transparentar la lista de visitantes a Mburuvicha Róga fueron rechazadas por el Poder Ejecutivo.