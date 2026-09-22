Presidencia niega robo en Mburuvicha Róga

La Presidencia de la República emitió un comunicado esta martes para negar una supuesta incursión delictiva dentro de la residencia oficial de Mburuvicha Róga. A través de un breve comunicado, el Ejecutivo calificó de falsa la información sobre el presunto hurto en el predio presidencial.

Dicho anuncio confirma además que las medidas y protocolos de seguridad de la residencia están siendo objeto de revisiones y actualizaciones permanentes.

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Este comunicado se da mientras el presidente Santiago Peña se encuentra fuera del país, participando de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

Un historial de “desapariciones” y manejos de “sobres” del poder

La desmentida del Gobierno vuelve a revivir los episodios anteriores de supuesto “robo” dinero dentro de Mburuvicha Róga. En el año 2024 ya había trascendido el presunto hurto de unos G. 3 millones en efectivo desde un cajón ubicado en las oficinas del Despacho de la Primera Dama.

Aquel incidente, manejado con hermetismo interno, marcó el inicio de una serie de contradicciones sobre la custodia y el uso de recursos sin bancarizar en la residencia de la avenida Mariscal López.

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El antecedente más grave y escandaloso explotó en 2025 tras una investigación periodística que sacó a la luz audios atribuidos a la primera dama, Leticia Ocampos. Las grabaciones y los testimonios confirmaron la existencia de “sobres” y hasta “bolsas” repletas de dinero en efectivo circulando por los pasillos de la casa presidencial.

Luz Maribel Candado, exfuncionaria del Gabinete Civil de la Presidencia, denunció públicamente que recibía órdenes directas para repartir estos caudales en tiendas comerciales y realizar diversos pagos. Según el relato de la exempleada, la plata para completar los sobres provenía del propio presidente de la República.

Del hallazgo de US$ 200.000 al sometimiento a polígrafos

Candado reveló que su sorpresivo despido se produjo luego de ser sometida de manera irregular a pruebas de polígrafo (detector de mentiras) dentro del entorno presidencial, donde la acusaron sin pruebas de un supuesto robo de dinero.

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La extrabajadora remarcó la enorme extrañeza de que, pese a la gravedad del presunto faltante, las autoridades jamás realizaron una denuncia formal ante la Policía Nacional ni ante el Ministerio Público, a pesar de que la Comisaría 6ª capitalina colinda prácticamente con el predio residencial.

La exfuncionaria relacionó su traumática salida de la institución con un hecho ocurrido semanas antes: la devolución al propio jefe de Estado de dos paquetes que contenían la suma de US$ 200.000 en efectivo (unos G. 1.440 millones). Dichos fajos de dólares habían sido encontrados de manera casual por el personal de limpieza entre finales de 2024 y febrero de 2025 en la zona del quincho de Mburuvicha Róga.