Hay tufo a corrupción y direccionamiento en el Gran Hospital de Asunción, denuncia senador liberal

En la última sesión del Senado, el senador Ever Villalba (PLRA) dijo que la Ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, cuando acudió al Congreso a responder preguntas sobre denuncias en su contra, lejos de aclarar la situación, ratificó las acusaciones.

Villalba había denunciado que numerosas adjudicaciones de obras se hicieron a un costo muy por encima de los precios referenciales descalificando a ofertas más económicas.

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El congresista dijo que la ministra de Obras escondió las irregularidades detectadas por su equipo en unas 20 licitaciones metiendo en un cálculo el total de las 121 obras de la cartera y lanzando un promedio de solo un 8% en adjudicaciones por arriba del precio referencial.

Gran Hospital de Asunción con supuesto direccionamiento

Ante el pleno de la Cámara Alta, el senador Villalba dijo que también detectaron estas irregularidades en la adjudicación del Gran Hospital de Asunción. Indicó que según los técnicos del propio ministerio, la obra debía costar G. 368 mil millones y hubo cuatro ofertas.

Oferta 1: G. 466 mil millones (consorcio GHA, la unión de Constructora Isacio Vallejos SA, MM Sociedad Anónima y Benito Roggio e Hijos SA).

Oferta 2: G. 479 mil millones.

Oferta 3: G. 495 mil millones.

Oferta 4: G. 386 mil millones (Consorcio Yvága)

Señaló que esta última, la oferta más económica, fue eliminada porque se tenía un pliego de bases direccionado.

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“Y por eso el Estado, o sea, todos nosotros, terminamos pagando G. 32 mil millones más por el solo hecho de que la empresa que ofertó, su experiencia no acredita en el mismo espacio físico”, denunció.

“Pero esto es aberrante. Esto tiene más que tufo, es un olor nauseabundo de corrupción y de direccionamiento”, manifestó el parlamentario. Añadió que los propios oferentes descalificados también hicieron una denuncia pública.

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“Imagínense, tenemos que pagar en una sola obra G. 32 mil millones más, 11 millones de dólares, porque a la ministra Claudia Centurión no le convence que su experiencia acredite en dos lugares diferentes”, dijo en alusión a la descalificación del oferente más económico.

Por ello, anunció que la próxima semana, a través de la Comisión de Obras del Congreso, convocarán a estos oferentes.