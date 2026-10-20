¿Por qué Paraguay sigue lejos de la gestación subrogada? Esto dice una especialista

La gestación subrogada, comúnmente llamada “vientre de alquiler”, cobró relevancia internacional tras el anuncio del primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, y su pareja de esperar un hijo mediante este procedimiento. Este debate estalló en redes sociales y abrió la pregunta: ¿Paraguay contempla en su legislación la gestación subrogada?

Al respecto, la abogada especialista, Mirta Moragas señaló que en territorio nacional no existen registros formales ni estadísticas sobre esta práctica: “En Paraguay yo nunca he escuchado, no tenemos muchas noticias y además porque en Paraguay pues las prácticas son otras”, puntualizó.

En otra línea, refirió que al no haber antecedentes ni demanda visible, tampoco existe un marco legislativo que regule la gestación subrogada ni la fertilización asistida avanzada: “La legislación pues se hace en función a lo que se necesita y si no está pasando, traer un debate que en realidad no tiene que ver con nuestra realidad”, afirmó.

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Asimismo, aseveró que los procedimientos de reproducción humana asistida son los que eventualmente se realizan pero que forma muy limitada en el ámbito privado y tienen costos inaccesibles para la gran mayoría.

“En Paraguay, quien gesta una criatura y quien da a luz es la madre”

El Código Civil paraguayo establece una norma categórica en cuanto a la filiación de los recién nacidos. La legislación determina sin ambigüedades que la maternidad se define estrictamente por el parto.

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“En Paraguay, de acuerdo al Código Civil, quien gesta una criatura y quien da a luz, es la mamá, digamos, no hay ninguna duda en términos de Código Civil en Paraguay”, aclaró

Por lo que precisó que cualquier debate sobre donación de óvulos o contratos privados carece de sustento jurídico tradicional frente al principio de que la mujer que da a luz es legalmente la madre. Esto deja un vacío total para cualquier intento de subrogación o para regular acuerdos de gestación por sustitución.

Paraguay, lejos de la gestación subrogada: “No podemos discutir ni de educación sexual”

En otra línea, comentó que a nivel social y político, el país se encuentra extremadamente lejos de debatir este tipo de tecnologías reproductivas avanzadas. Las prioridades ciudadanas y estatales responden a carencias mucho más urgentes y básicas.

“Imagínate que no estamos pudiendo discutir ni de educación sexual básica o prevención de la violencia, etcétera, imaginate estas discusiones son así, espanta muchísimo”, manifestó.

Recalcó que la sociedad aún está muy lejos de abordar la gestación subrogada o el matrimonio personas del mismo sexo, que el debate local se limita a cuestiones mucho más básicas.

¿Qué lugar ocupa la fertilización asistida en la realidad paraguaya?

Asimismo, afirmó que en Paraguay la realidad se concentra principalmente en tratamientos de fertilización asistida para parejas casadas que enfrentan problemas para concebir.

“Estamos en unos niveles que son mucho más básicos en este momento”, precisó y añadió que intentar aplicar o replicar normativas europeas sobre el tema responde a una agenda totalmente ajena a las necesidades locales.

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En ese contexto, mencionó que al analizar el contexto normativo nacional, la legislación se mantiene muy estructurada: “En este país es la que dio a luz es la madre, fin”, sentenció.

Pese a los constantes avances en el campo de la tecnología reproductiva a nivel global, concluyó que “en Paraguay estamos muy lejos del debate de la gestación subrogada”, dejando abierta la incógnita si con los avances médicos, la legislación paraguaya decide dar el siguiente paso.