Calor extremo en el embarazo: riesgos para la madre y el recién nacido

El calor extremo pone en riesgo a las mujeres embarazadas y sus bebés recién nacidos, advirtió el lunes el director de la agencia climática de la ONU, Simon Stiell.

Hablando en el foro “pre-COP” en Nadi, Fiyi, Stiell citó un nuevo estudio según el cual más de dos tercios de los profesionales de la salud en cinco continentes han visto complicaciones causadas por el calor intenso los últimos cinco años.

“El aumento de temperatura implica un mayor riesgo para el embarazo”, indicó en el foro previo a la COP31 que se celebrará en noviembre en Turquía.

“El calor extremo durante el embarazo está cada vez más ligado a los partos prematuros, muertes fetales, bajo peso al nacer y complicaciones maternas”, agregó.

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Nuevo punto crítico de la crisis climática mundial

“El panorama es claro y es muy preocupante: al agravarse el calor extremo, los embarazos y los partos se han convertido en un nuevo punto crítico de la crisis climática mundial, uno que conlleva un riesgo potencialmente mortal”, según Stiell.

Los científicos advierten que el cambio climático hace que los fenómenos meteorológicos sean más extremos y resulten en calores récord más frecuentes.

Unos 33 países que se extienden desde América Central, Europa occidental y el Sahel, registraron este año el mes de julio más caluroso desde que existen registros, según un análisis de la AFP basado en datos del observatorio climático Copernicus, de la Unión Europea.

El estudio citado por Stiell se realizó entre 1.000 parteras y médicos en Brasil, Australia, India, Reino Unido y Zimbabue por encargo de la fundación de beneficencia Wellcome.

Su presidenta, la ex primera ministra australiana Julia Gillard, dijo en un comunicado que madres y bebés enfrentan un riesgo creciente como resultado del cambio climático.

“El calor extremo es un asesino invisible, pero las mujeres embarazadas no deben ser invisibles. Los gobernantes tienen la evidencia y las soluciones que necesitan, ahora deben actuar”, afirmó Gillard.

La casi totalidad de parteras y médicos citados por el estudio han atendido a madres o bebés afectados por el calor extremo.

Un tercio de los consultados dijeron haber visto casos de bajo peso al nacer o crecimiento limitado, dificultades de alimentación y enfermedades causadas por el calor extremo.

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“El presidente debe ser un tiempo de esperanza”, según Stiell. “Pero para millones, se está volviendo un tiempo de ansiedad, porque los impactos climáticos llenan su vida cotidiana de riesgos”.