Rescatan a 33 paraguayos esclavizados en Eslovenia: ¿Qué se sabe del caso?

A mediados de octubre de 2026, un gran operativo coordinado por la Administración Financiera de Eslovenia (Furs), la Policía y la Oficina Nacional de Investigación (NPU) permitió desmantelar una fábrica ilegal de cigarrillos cerca de la ciudad de Lendava, Eslovenia. En el procedimiento se logró el rescate de 34 trabajadores que sufrían condiciones de esclavitud moderna, según un medio local.

Asimismo, puntualizó que 33 eran ciudadanos paraguayos y uno de origen búlgaro. Las víctimas habían sido captadas en Paraguay mediante falsas promesas de empleos legales en Europa con sueldos atractivos de miles de euros.

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En ese contexto, señaló que habrían ingresado al continente con visas de turista a través del aeropuerto de Zagreb, en Croacia, desde donde los traficantes los trasladaban en absoluto secreto hasta la nave industrial en territorio esloveno.

Paraguayos trabajaban en fábrica de cigarrillos en condiciones de esclavitud

En otro punto, la nota detalló que una vez en el lugar, la red criminal confiscaba los pasaportes y los teléfonos celulares de los compatriotas para cortar toda comunicación con el exterior.

Permanecían completamente encerrados en una estructura sin ventanas ni ventilación, obligados a cumplir turnos de 12 horas en la producción de cigarrillos falsificados y compartiendo colchones debido a la escasez de camas.

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Tras el rescate, las 33 personas de nacionalidad paraguaya fueron derivadas de inmediato a albergues seguros, donde reciben asistencia médica y psicológica por parte de organizaciones humanitarias locales.

Rescate y repatriación de compatriotas

Guillermo Osorio, secretario de la Oficina de Repatriados, confirmó desde la Cancillería Paraguaya que el embajador en la zona encabeza la asistencia integral de los compatriotas afectados.

Actualmente, las autoridades diplomáticas coordinan los aspectos logísticos y financieros para concretar el retorno al país. Dado que el costo de los pasajes es elevado, la Secretaría analiza la cobertura de los gastos en conjunto con el Gobierno de Eslovenia y entidades aliadas, a la espera de que concluyan los trámites judiciales indispensables para liberar el traslado.

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Por su parte, la investigación principal sigue su curso en el ámbito fiscal del país europeo, por lo que los detalles finos sobre la red de contactos en Paraguay y el desarrollo exacto del operativo continúan bajo reserva. “De momento no hay todavía una liberación para que podamos proceder, pero estamos con la logística para ver cómo lo hacemos una vez que se den todas las cosas”, señaló Osorio.

Policía sigue los pasos del cabecilla de la red criminal

Según los datos expuestos en medios internacionales, el operativo expuso una vasta red de criminalidad transnacional dedicada a la falsificación a gran escala y al fraude fiscal en Europa. En la nave industrial, los agentes incautaron más de 14 millones de cigarrillos listos para su comercialización y unas 44 toneladas de tabaco, cuyos bultos portaban etiquetas en inglés destinadas a mercados clandestinos en el Reino Unido e Irlanda.

Asimismo, señala que las estimaciones preliminares de las autoridades apuntan a que el perjuicio fiscal ocasionado por esta estructura supera ampliamente los 10 millones de euros.

Por su parte, reveló que la organización ilícita estaba liderada en el plano local por dos ciudadanos eslovenos, motivo por el cual la policía emitió una orden de captura internacional contra el principal sospechoso, un hombre de 50 años identificado como Simeon Motaln.

Mientras la justicia europea continúa con las investigaciones sobre los responsables de la fábrica clandestina, el Estado paraguayo mantiene activo el seguimiento institucional para asegurar la protección y el pronto regreso de compatriotas vulnerados en el exterior.