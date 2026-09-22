Desbaratan red de trata en Perú tras aviso de una joven paraguaya a su madre

Una coordinada operación entre el Ministerio Público de Paraguay y las autoridades de Perú permitió el rescate de varias ciudadanas paraguayas y la captura de dos mujeres acusadas de integrar una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual.

El procedimiento se originó cuando la madre de una joven paraguaya de 18 años se presentó ante la Fiscalía en Paraguay para denunciar que su hija había sido trasladada bajo engaños hasta Arequipa, con la promesa de un empleo en una peluquería, pero al llegar a territorio peruano fue privada de su libertad y obligada a ejercer la prostitución.

La denuncia recayó en la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio Público de Paraguay, a cargo de la fiscal Susana González. A través de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, se entabló una comunicación con la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Arequipa.

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Allanamientos simultáneos y detenciones

Tras labores de inteligencia policial a cargo del Grupo Operativo de Investigaciones Especiales (GOIE), la Justicia peruana autorizó el allanamiento y registro de tres inmuebles en la ciudad de Arequipa.

De acuerdo a la información difundida por el Ministerio Público Distrito Fiscal de Arequipa, en una de las operaciones realizadas en la Urbanización Pablo VI se logró el rescate de la joven que el pasado 16 de septiembre comunicó la situación a su madre.

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En el lugar se detuvo en flagrancia a otra paraguaya, identificada como Yisel Jasmin C. C. (28), señalada directamente por la víctima como la responsable de su explotación.

En Calle Loreto se identificó a otras cuatro paraguayas y se concretó la detención preliminar por siete días de la peruana Abigail Guisela A. S. (36), supuesta encargada de favorecer la prostitución en la zona.

En otro lugar, señalado como Cooperativa Víctor Andrés Belaunde (Yanahuara), se ubicó a seis compatriotas más, cuyo ejercicio de la prostitución también estaría regido por la peruana detenida.

Durante los procedimientos se incautaron 32 teléfonos celulares, 18.000 soles en efectivo (alrededor de 5.000 dólares), equipos de videovigilancia y otros elementos de valor para la causa.

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Actualmente, las mujeres rescatadas se encuentran bajo resguardo y protección de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos en Perú. Mientras tanto, las autoridades paraguayas iniciaron los trámites y gestiones correspondientes para concretar la pronta repatriación de las víctimas al país.

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