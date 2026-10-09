Localizan en Bolivia a paraguaya tras denuncia por posible trata de personas

El subcomisario José Rolón, jefe del Departamento contra la Trata de Personas, explicó que la investigación se inició luego de que la pareja de la mujer denunciara que perdió contacto con ella el pasado martes.

Según los datos proporcionados, la joven, de 24 años, oriunda de Presidente Franco había viajado hacer tres meses al país vecino para trabajar en un prostíbulo denominado La Diosa.

De acuerdo con Rolón, la mujer había solicitado ayuda a su pareja para regresar a Paraguay. Sin embargo, poco después de ese mensaje perdió contacto con sus familiares, lo que generó preocupación y motivó la denuncia.

Ante la situación, se dio intervención a la agente fiscal antitrata Vivian Coronel, quien activó los mecanismos de búsqueda y se coordinó la cooperación con la Policía boliviana.

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El jefe policial dijo que la rápida comunicación con agentes especializados de Bolivia y las gestiones realizadas desde la oficina regional de Alto Paraná y la base central en Asunción permitieron ubicar a la compatriota.

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Quedó a cargo del Consulado

Una vez localizada, la joven quedó cargo del Consulado paraguayo, que gestionará los trámites para su regreso al país.

Rolón indicó que la investigación continúa para determinar las circunstancias en que la mujer viajó a Bolivia, quién habría facilitado su traslado y si otras personas estuvieron involucradas.

El comisario contó que, en muchos casos, las víctimas quedan sometidas a raíz de deudas que se les imponen o que nunca terminan de saldar, lo que dificulta que puedan abandonar esos establecimientos por voluntad propia.