Alerta en campamentos de Ayolas: recomiendan traslados ante nuevas tormentas

Al menos 3.311 personas fueron evacuadas en Ayolas ante la crecida del río Paraná que hoy está en 6,20 m, según el Departamento de Hidrología de la Entidad Binacional Yacyretá.

A esto se suma el boletín especial de la Dirección de Meteorología que advierte de lluvias de entre 60 y 90 mm para Misiones, vientos con ráfagas en torno a 90 km/h y puntualmente superiores y alta probabilidad de caída de granizo para hoy y mañana.

El intendente electo de Ayolas y coordinador del COE, José Mutti, explicó que ante estos anuncios emitieron una alerta dirigida a los campamentos instalados con tiendas de campaña a la intemperie.

“Hay gente que no quiere salir lejos de su casa, entonces ahí se instala un campamento y para esos campamentos específicamente es lo que dimos esta alerta y la recomendación a todos los coordinadores de los campamentos que les pidan a partir de hoy, del mediodía, que le lleven a los niños, a las mujeres, a casa de familiares o amigos que estén resguardados mientras dura este evento climatológico”, señaló.

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¿Cuales son las recomendaciones?

En el documento que compartió el COE, se solicita a los responsables de campamentos que informen a sus albergados sobre la llegada de la tormenta con vientos muy fuertes para este miércoles. Piden que lleven a los niños, niñas, adolescentes y a la mayor cantidad de personas a casa de familiares de los albergados y que en todo caso, quede un encargado de cada campamento para resguardar sus pertenencias.

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Mutti detalló que de los 17 campamentos habilitados, son aproximadamente 6 los que fueron instalados en con tiendas de campaña, por lo que son los más vulnerables y a los que fue dirigido el aviso.

“Tenemos ya una app donde tenemos actualizada toda la información, en este momento tenemos 3.311 personas evacuadas, que equivalen a 1.064 familias, de las cuales tenemos 739 personas en campamentos, que equivalen a 221 familias y tenemos 2.572 personas, que equivalen a 843 familias que están albergadas en viviendas de familiares o que alquilaron”, precisó sobre la cantidad de evacuados hasta ahora.

Agregó que incluso ya tienen construidas 50 viviendas temporales proveídas por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), donde también pueden estar más seguros.

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Río bajó pero podría volver subir

Mutti sostuvo que este tipo de precipitaciones siempre llegan por el sur, por lo que Misiones es uno de los primeros departamentos en recibirlas. Dijo que no tendrán que evacuar más familias, porque el pico máximo del nivel del río que se alcanzó fue el domingo, de 6,49 metros, y ahora bajó un poco, siendo que el registro es de 6,20 metros.

“Ni con esta cantidad de lluvia que caiga no va a volver a alcanzar este pico de 6,49 m por el momento. Pero la proyección que sí tenemos es que en 15, 20 días el río va a volver a repuntar y va a pasar este 6,49 m y ahí sí tal vez vamos a tener más evacuados, pero ya prácticamente el 80% de la población que está en zona vulnerable ya fueron evacuadas, o sea, ya no van a ser muchos más las evacuaciones que vamos a tener si llega a los 6,60 m o los 6,70 m, ahora si llega a los 7 m, sí va a ser otra la situación”, puntualizó.

Dijo que hasta ahora tienen cubierta la alimentación, cuentan con apoyo de la EBY y lo que más falta hace son pañales, carpas que vienen en rollos de 100 m de largo por 4 m de ancho y de 200 micrones, y leche.