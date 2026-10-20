Ayolas: EBY debe 17 meses de salarios a funcionarias del hogar de ancianos

La medida de fuerza busca obtener respuestas sobre el convenio firmado entre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Municipalidad de Ayolas, cuyo objetivo es garantizar el pago de salarios de las 14 funcionarias activas del hogar y mantener en funcionamiento la residencia. La institución alberga a 16 adultos mayores.

Según explicó Nancy Caniza, vocera del grupo, la situación afecta a 14 trabajadoras activas y a dos exfuncionarias que aún no perciben sus haberes. La deuda con cada una supera los G. 20 millones. Pese a la falta de pago, la atención a los adultos mayores continúa garantizada mediante guardias rotativas.

Lea más: Río Paraná inicia un lento retroceso en la zona de Ayolas

Falta de desembolso

Caniza señaló que el administrador del hogar, el concejal municipal Víctor Espíndola (ANR-HC), argumentó que la demora se debe a la falta de designación de un fiscalizador por parte de la EBY, requisito para concretar el desembolso. Sin embargo, las trabajadoras denunciaron que hasta el momento no recibieron comunicación directa ni respuestas de la binacional.

Las afectadas indicaron que existe un convenio de pago por un período de 12 meses correspondiente al presente año, que prevé dos desembolsos. No obstante, aún queda pendiente el pago de la deuda acumulada durante 2025.

Las trabajadoras anunciaron que continuarán con la protesta hasta obtener una respuesta oficial y documentación que garantice el pago de al menos la mitad de lo adeudado. Asimismo, prevén solicitar el acompañamiento de las autoridades municipales para mediar en el conflicto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Intentamos obtener la versión de Víctor Espíndola, así como la del intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR-HC), pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuestas. Estamos abiertos en caso de que deseen referirse a la situación.

Lea más: EBY aprueba US$ 4 millones para asistir a familias damnificadas