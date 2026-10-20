Tres gobiernos prometieron la franja costera de Ayolas, que nunca se concretó

Con el río Paraná por encima de los 6 metros de altura en Ayolas, a consecuencia del fenómeno climático El Niño, miles de familias continúan afectadas por las inundaciones. Ante esta situación, la ciudadanía se pregunta dónde está la defensa costera que los últimos tres presidentes de la República prometieron construir.

El dirigente social Isidro Vera señaló que las inundaciones vuelven a poner en evidencia la necesidad de contar con una defensa costera que proteja a las familias asentadas en las zonas bajas del distrito de los desbordes del río Paraná.

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Vera recordó que, desde 2013, los expresidentes Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, así como el actual mandatario, Santiago Peña, se comprometieron a impulsar la construcción de esta infraestructura para proteger a Ayolas de las riadas. Sin embargo, pese a las promesas realizadas durante los tres mandatos, el proyecto continúa sin concretarse.

Una promesa que atravesó tres mandatos

En julio de 2013, poco antes de asumir la Presidencia, Horacio Cartes (2013-2018) visitó a familias damnificadas por las inundaciones en Ayolas y se comprometió a concretar la obra.

Posteriormente, en agosto de 2016, se sancionó la Ley Nº 5.654, que declaró de utilidad pública y dispuso la expropiación de aproximadamente 48 hectáreas en los barrios San Antonio, San José Mí, San Rafael y Santa Rosa de Lima, destinadas a la construcción de la franja costera. No obstante, los trabajos nunca comenzaron, según recordó Vera.

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Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), el proyecto volvió a ser anunciado. En 2020, el entonces mandatario señaló que la iniciativa sería retomada y que ese año se iniciarían los procesos correspondientes. Sin embargo, la obra no avanzó durante su administración y quedó nuevamente sin ejecución.

En 2023, tras asumir la Presidencia, Santiago Peña también consideró necesaria y prioritaria la construcción de la defensa costera para Ayolas. Pese a ello, hasta la fecha no se han iniciado los trabajos.

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En julio de 2026, el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez, reconoció que el proyecto requiere una inversión superior a los 100 millones de dólares, monto que la institución no tiene disponible. Por ese motivo, indicó que será necesario buscar financiamiento externo para llevar adelante la obra.

El muro costero no pasó de ser propaganda

Actualmente, la crecida obligó a evacuar a más de 3.000 personas, mientras 17 albergues temporales continúan funcionando para recibir a las familias afectadas.

Los barrios más afectados son San José Mí, María Auxiliadora, San Antonio y San Rafael. Estos sectores figuran entre los que deberían beneficiarse con la franja costera prevista en la ley sancionada en 2016, pero la falta de ejecución del proyecto mantiene a sus habitantes expuestos a las inundaciones recurrentes, finalizó Vera.