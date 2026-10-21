Hace una semana camión derribó una columna de Copaco y vecinos denuncian que sigue sin solución

Una columna de Copaco derribada por un camión de carga mantiene en zozobra a los vecinos del barrio Ita Enramada a pocos kilómetros del centro de Asunción.

El accidente ocurrió en las calles Monseñor Hermenegildo Roa y Clementino Campos, cuando un vehículo sin frenos retrocedió y derribó la estructura sobre la reja de una vivienda familiar. “Parte de la columna está ahí cerca al techo ya de la casa”, relató el señor Roberto Centurión Villalba, vecino de la zona.

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A pesar de los reiterados reclamos a Copaco por los daños registrados no existe una respuesta urgente por parte de la estatal que los afectados exigen, ya que el día viernes se cumple una semana de esta situación.

“En síntesis, lo que me dieron a entender es que la grúa para mover la columna está en el taller”, lamentó el denunciante.

Columna caída representa un peligro latente de electrocución o nuevos derrumbes

Asimismo, explicó que la caída del tendido no solo representa un peligro latente de electrocución o nuevos derrumbes, sino que bloquea por completo la circulación peatonal.

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En este sentido, contó el caso de una vecina que tras la caída de la estructura no puede salir de la vivienda, la mujer se encuentra silla de ruedas y se dedica a la venta de quiniela y recargas de saldo, y no puede llegar hasta su puesto de trabajo: “Ella no puede pasar y ya hace una semana”, cuestionó el afectado.

Esta interrupción laboral afecta directamente los ingresos diarios de la trabajadora, quien depende de la accesibilidad de la zona para subsistir. La falta de respuestas institucionales agrava el panorama que padecen los lugareños.

“Lo que queremos es que vengan a llevar la columna; esa es la solución”

En otra línea, insistió en que no buscan más que el retiro inmediato de los escombros y la estructura colapsada para recuperar la normalidad en la zona.

Por su parte, afirma que la cercanía con el microcentro no ha sido garantía de una asistencia rápida por parte de las cuadrillas técnicas encargadas. “Lo que nosotros queremos es solución, eso es lo que digo, nosotros solamente queremos solución, que venga el camión, que llevé esto”, sentenció.

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Por último, lamentó que mientras las autoridades se demoran, la comunidad continúa expuesta a los riesgos de un peligro que sigue sin ser mitigado. El pedido urgente apunta a una intervención inmediata para evitar mayores perjuicios a las familias de Ita Enramada.