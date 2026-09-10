Encarnación: Copaco no retira poste dañado hace diez días

Un poste que pertenece a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) permanece caído sobre la calle Capitán Caballero casi Carlos Antonio López, en la ciudad de Encarnación. Los pobladores de la zona se manifestaron preocupados ante la situación.

La caída de la columna ocurrió la madrugada del pasado 29 de agosto, fecha en que la tormenta Santa Rosa azotó Encarnación y causó varios estragos en la ciudad.

Aparentemente, parte del techo de la oficina regional de Copaco que se encuentra en el sitio cayó sobre la columna, causando el desplome.

Diez días después, la misma se encuentra en la misma situación. Los cables fueron sujetados de manera provisoria con una escalera.

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Explican el motivo

Las autoridades locales de la institución manifestaron que los cables no representan peligro, debido a que son cables de fibra óptica y de telefonía. Es decir, no son de electricidad.

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Detallaron que en otros puntos de la ciudad tuvieron caída de postes y cortes de líneas, por lo que trabajan con un cronograma y bajo estándares de prioridad.

Iniciaron los trabajos en otro sector donde fueron afectados cuatro postes, para continuar en otros puntos de la ciudad y también con la reposición del techo que fue desprendido por el viento.

Estiman que para la próxima semana sea adquirido el nuevo poste para ser colocado, en coordinación con funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Explicaron que debajo del poste hay caños de agua potable, por lo que solicitarán asistencia para evitar dañar las cañerías.