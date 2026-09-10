Nacionales
10 de septiembre de 2026 a la - 18:11

Encarnación: Copaco no retira poste dañado hace diez días

Escena urbana con edificios azules y naranjas, poste caído y vehículos estacionados en la calle.
Un poste de Copaco caído preocupa a pobladores de Encarnación, pero responsables manifestaron que los cables no son de tendido eléctricoSergio González

Un poste dañado permanece desde hace más de diez días sobre la calle Capitán Caballero de Encarnación, situación que preocupa a pobladores. Los responsables de Copaco dijeron que no representa peligro.

Por Sergio González

Un poste que pertenece a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) permanece caído sobre la calle Capitán Caballero casi Carlos Antonio López, en la ciudad de Encarnación. Los pobladores de la zona se manifestaron preocupados ante la situación.

La caída de la columna ocurrió la madrugada del pasado 29 de agosto, fecha en que la tormenta Santa Rosa azotó Encarnación y causó varios estragos en la ciudad.

Aparentemente, parte del techo de la oficina regional de Copaco que se encuentra en el sitio cayó sobre la columna, causando el desplome.

Poste de luz dañado en la calle, con cables enredados y autos estacionados en un ambiente residencial.
Un poste caído en la calle Capitán Caballero, en Encarnación, frente a la oficina regional de Copaco.

Diez días después, la misma se encuentra en la misma situación. Los cables fueron sujetados de manera provisoria con una escalera.

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Explican el motivo

Las autoridades locales de la institución manifestaron que los cables no representan peligro, debido a que son cables de fibra óptica y de telefonía. Es decir, no son de electricidad.

Poste de hierro caído en la calle rodeado de un coche blanco, un coche azul y una motocicleta azul.
Un poste de Copaco está caído en Encarnación, y la reparación se programó para la próxima semana, anunciaron.

Detallaron que en otros puntos de la ciudad tuvieron caída de postes y cortes de líneas, por lo que trabajan con un cronograma y bajo estándares de prioridad.

Iniciaron los trabajos en otro sector donde fueron afectados cuatro postes, para continuar en otros puntos de la ciudad y también con la reposición del techo que fue desprendido por el viento.

Estiman que para la próxima semana sea adquirido el nuevo poste para ser colocado, en coordinación con funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Explicaron que debajo del poste hay caños de agua potable, por lo que solicitarán asistencia para evitar dañar las cañerías.