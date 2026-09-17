Detienen a tres funcionarios de Copaco por supuesto robo de cables subterráneos

Tres funcionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) fueron aprehendidos durante la noche del miércoles en el predio de la empresa, en Mariano Roque Alonso, tras ser vinculados con el supuesto hurto de unos 300 metros de cable subterráneo.

El procedimiento se realizó alrededor de las 21:20, luego de una alerta recibida a través del Sistema 911. La Policía acudió hasta la sede de Copaco ubicada sobre las calles Boquerón y Nanawa, donde fueron recibidos por una funcionaria de la Asesoría Jurídica de la institución.

Según el reporte policial, la mujer había recibido fotografías y videos en los que aparentemente se observaba a personal de Copaco retirando cables subterráneos en la zona de las calles Mariscal Estigarribia y Fernando Galeano, en el barrio Rosa Mística.

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El GPS permitió ubicar el vehículo

La funcionaria comunicó la situación al jefe de Operaciones de Red y Clientes, quien verificó mediante el sistema GPS la ubicación de uno de los móviles de Copaco. El rastreo situó al vehículo en el lugar señalado en la denuncia.

Posteriormente, se comunicaron con el encargado de la zona y solicitaron que el móvil institucional regresara hasta la sede de Copaco. Al llegar, fueron identificados los tres funcionarios presuntamente involucrados.

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La Policía informó que dentro del predio también fue localizado un rollo de aproximadamente 300 metros de cable multiconector de 800 milipar, con filamentos de cobre. El material fue recuperado en su totalidad.

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No tenían orden de trabajo

De acuerdo con las manifestaciones recogidas por la Policía, el jefe de Operaciones confirmó que no existía ninguna orden de trabajo para retirar los cables. Los funcionarios, sin embargo, se encontraban vinculados al procedimiento de extracción, según la denuncia.

Los aprehendidos fueron identificados como Alcides Martínez Colmán, de 53 años; Vicente Omar Benega Jiménez, de 38 años; y Diego Rafael Núñez Bogarín, de 43 años. El informe policial señala que ninguno registra antecedentes.

La Policía también incautó una camioneta Mazda BT-50, modelo 2018, propiedad de Martínez Colmán. El vehículo se encontraba dentro del predio de Copaco y, según los intervinientes, presuntamente iba a ser utilizado para trasladar los cables.

Quedaron a disposición de la Fiscalía

El comisario Pedro Espínola, de la Comisaría 10ª Central de Mariano Roque Alonso, señaló que los tres involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público y que optaron por no brindar declaraciones ante los agentes.

El caso fue comunicado al fiscal de turno de la Unidad Penal N° 2 de la Fiscalía Zonal de Mariano Roque Alonso, Ítalo Rienzi, quien dispuso que los tres permanezcan en la dependencia policial.