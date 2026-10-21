Indígenas cierran la ruta PY08 para exigir víveres al Indi y a la Gobernación

Los nativos denunciaron que llevan entre tres y cinco meses sin recibir víveres de asistencia alimentaria, mientras que desde la institución departamental señalaron que el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) está gestionando la provisión de los víveres reclamados.

La medida de fuerza reunió a indígenas del distrito de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú, y a representantes de comunidades de Caaguazú, quienes llegaron hasta la sede de la Gobernación de Caaguazú para exigir respuestas al Indi y a las autoridades departamentales.

Los manifestantes reclamaron el cumplimiento de compromisos de asistencia alimentaria y la entrega de herramientas para desarrollar actividades agrícolas. El bloqueo generó inconvenientes sobre la ruta PY08, que cruza frente a la sede de la Gobernación de Caaguazú.

El representante de comunidades de Yasy Cañy, Ismael González, afirmó que unas siete u ocho comunidades aguardaban la entrega de los insumos comprometidos por el Indi. Según manifestó, la asistencia debía concretarse el lunes pasado, pero los camiones con los víveres no llegaron.

El dirigente cuestionó al director de Logística del Indi, Diego Flores, a quien acusó de incumplir en reiteradas ocasiones los compromisos asumidos con los indígenas. Sostuvo que los representantes comunitarios decidieron autoconvocarse para reclamar una solución inmediata.

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González señaló que alrededor de 150 personas llegaron desde Yasy Cañy y pidió a las autoridades que cumplan con la entrega de los alimentos. También manifestó su preocupación por las necesidades que atraviesan las familias indígenas y reclamó mayor atención para las comunidades.

Gobernación de Caaguazú afirma que el Indi no dispone de suficientes víveres

Por su parte, el secretario departamental de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Caaguazú, Juan Miguel Garcete, indicó que los aproximadamente 150 indígenas de Yasy Cañy llegaron hasta Coronel Oviedo porque en esta ciudad funciona un depósito del Indi donde habitualmente se almacenan mercaderías destinadas a los kits de alimentos.

Garcete señaló que conversó con representantes del Indi sobre la situación y que, según la información que recibió, los manifestantes de Canindeyú reclaman una cantidad extraordinaria de víveres. Precisó que uno de los grupos solicita 230 kits y otro, 135 kilos, cantidades que actualmente no estarían disponibles en su totalidad.

Agregó que los responsables del Indi estaban conversando con los proveedores para reunir los alimentos y que, según lo informado, la intención era alcanzar la cantidad mínima reclamada entre la tarde de este miércoles y el jueves, con el objetivo de resolver el conflicto y facilitar el retorno de los indígenas a sus comunidades.

El funcionario también mencionó que existen antecedentes de conflictos en la zona de Yasy Cañy y que, según le comunicaron desde el Indi, se habían presentado denuncias ante la Fiscalía por anteriores medidas de fuerza. Estas referencias corresponden a la versión transmitida al secretario departamental y no fueron corroboradas de manera independiente.

Comunidades aborígenes del quinto departamento también reclaman asistencia

En cuanto a los indígenas del departamento de Caaguazú, Garcete explicó que se trata de grupos más pequeños, integrados por adultos y niños, provenientes de las comunidades de los distritos de Caaguazú, San Joaquín y Repatriación.

Afirmó que ya existía un compromiso del Indi para atender los pedidos de estas comunidades y que la Gobernación había facilitado medios de transporte para que pudieran retirarse del lugar. Además, señaló que ofrecieron entregar siete kits de alimentos a cada grupo para que las familias pudieran esperar durante dos días, sin necesidad de permanecer frente a la institución.

Sin embargo, según el secretario, los indígenas solicitaron diez kits por grupo y no aceptaron la propuesta inicial.

Delimitación de funciones del Indi y de la Gobernación

Garcete afirmó que la asistencia alimentaria a las comunidades indígenas corresponde al Indi, mientras que la Gobernación concentra su apoyo en indígenas que estudian en residencias universitarias y en aquellos que se encuentran hospitalizados, así como en sus familiares que permanecen en centros asistenciales.

El funcionario cuestionó que se recurra al cierre de rutas para exigir asistencia y afirmó que la Gobernación no puede responder a cada reclamo mediante la entrega de víveres.

Mientras tanto, los representantes indígenas insistieron en que necesitan una respuesta concreta y el cumplimiento de los compromisos asumidos para regresar a sus comunidades. La resolución del conflicto dependía de las gestiones que realizaba el Indipara reunir los alimentos solicitados.