¿Por qué se movilizan los jubilados municipales?

Los jubilados y pensionados municipales llevan a cabo una movilización Frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM) que se suma a casi tres años de movilizaciones continuas en reclamo de justicia y transparencia. Denuncian el profundo abandono e incertidumbre ante la falta de respuestas claras de las autoridades sobre el manejo institucional.

En este sentido, Rita Duarte, de la Asociación Paraguaya de Jubilados y Pensionados Municipales, mencionó que la falta de pago en tiempo y forma golpea los golpea con dureza: “Queremos justicia, queremos transparencia, queremos cobrar en tiempo y forma, queremos respuestas a tantos interrogantes que nadie sabe qué pasa con los 1.400 millones”, manifestó.

Lea más: Tensión en Municipalidad de Asunción: funcionarios amenazan con ir a huelga

A esta problemática se suman denuncias sobre supuestas irregularidades financieras, préstamos fantasmas y gastos innecesarios dentro de la Caja. “Hay números que delatan la mala administración, números que son demasiado elocuentes y desnudan la verdad”, señaló Duarte.

Meses de atraso, la dura realidad de los jubilados y pensionados

El sector acumula un retraso prolongado en sus acreditaciones, ya que los pagos recientes apenas cubren compromisos pasados. “Falta cobrar agosto, septiembre y octubre. Hoy es el 21, señores. Imagínense el atraso insoportable con el que estamos”, lamentó la referente.

Esta demora constante altera por completo la economía cotidiana de los beneficiarios, obligándolos a salir a las calles a pesar de las dificultades físicas. “No es fácil para nosotros venir a manifestarnos, no venimos porque sí, venimos en busca de justicia”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, refirió que la falta de certezas se prolonga en el tiempo sin que las autoridades ofrezcan soluciones definitivas a los reclamos planteados. “Esto ya va casi tres años, casi, estamos por cumplir tres años de esta vida agonizante del jubilado y pensionado municipal”, describió.

Unos 70 fallecieron padeciendo la problemática, señalan

En otra línea, precisó que son unos 2.500 jubilados y pensionados que sufren actualmente las consecuencias de esta crisis administrativa que los mantiene en constante zozobra. La situación de vulnerabilidad se agrava al conocerse que alrededor de 70 personas fallecieron mientras aguardaban una solución.

Por otro lado, señaló que las dudas sobre el destino de los fondos persisten ante la constante contradicción entre la escasez declarada y los gastos observados. “Supuestamente no hay dinero, pero sigue habiendo derroche, siguen habiendo autoasignaciones”, cuestionó la referente gremial.

Lea más: Bioquímicos confirman huelga de tres días tras fracasar la mesa tripartita con Salud y Trabajo

Por último, aseveró que mientras los beneficiarios enfrentan privaciones severas, los recursos institucionales continúan destinándose a rubros cuestionados por los afectados.

“Siguen habiendo pago a los abogados que no sabemos en qué conceptos están pagando. Siguen habiendo gastos superfluos. Para ellos no falta el pago en tiempo y forma, para ellos, para nosotros sí. Seguimos con el mismo clamor, clamor de justicia, clamor de incertidumbre, clamor de abandono. Queremos justicia”, sentenció.