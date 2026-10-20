Bioquímicos confirman huelga de tres días tras fracasar la mesa tripartita con Salud y Trabajo

Tras el fracaso de la reunión tripartita realizada este martes entre representantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS), el Ministerio de Trabajo y el Sindicato Unión de Bioquímicos del Paraguay, el gremio ratificó la medida de fuerza anunciada para los días 26, 27 y 28 de octubre.

Durante las jornadas de paro, los servicios ambulatorios y de control rutinario quedarán suspendidos en la red pública, manteniendo únicamente las guardias para urgencias, internados y unidades de terapia intensiva.

La doctora Natalia Zarza, representante del gremio, expresó la firmeza de la postura sindical ante la falta de acuerdos concretos con las autoridades nacionales sobre el reajuste salarial, el abastecimiento de insumos y la regularización contractual.

“Le pedimos a los pacientes que por favor se acerquen a los laboratorios en lo posible para hacerse sus controles, ya que durante la huelga no se va a tomar ningún pedido ambulatorio, solo se va a trabajar en el sistema guardia para las urgencias, los internados y la terapia”, declaró la Dra. Natalia Zarza.

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Entre los principales reclamos que motivan la huelga se encuentran el reajuste salarial congelado desde hace más de una década, la necesidad de nuevos contratos para cubrir zonas desabastecidas, el nombramiento de personal y la provisión continua de reactivos en los laboratorios públicos.

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“Las causales de la huelga son mejores condiciones laborales, más reactivos e insumos para nuestros pacientes, más contratos porque tenemos laboratorios que no funcionan 24 horas, y el reajuste salarial congelado hace más de 14 años. Hoy un profesional bioquímico está ganando cerca del salario mínimo con una carrera de 6 años”, afirmó Zarza.

El pedido puntual del sector implica un incremento de 2 millones de guaraníes por vínculo laboral. Según detallaron desde el gremio, el 75% de los 1.554 bioquímicos del Ministerio de Salud cuenta con un solo vínculo y percibe ingresos netos que rondan los 3,5 a 4,3 millones de guaraníes.

Rechazan carrera sanitaria como solución

Respecto a la propuesta del Gobierno de implementar la carrera sanitaria como alternativa de solución, la vocera del sindicato argumentó que la prioridad del sector es fijar primero una base salarial digna para todos los profesionales, incluyendo al personal contratado.

“Rechazamos por el momento la carrera sanitaria porque eso no es nuestra causal de huelga. Primero el piso salarial, el reajuste salarial para la reivindicación del profesional bioquímico y luego podemos sentarnos a hablar de una posible carrera sanitaria”, enfatizó.

En relación con el desabastecimiento de insumos, la profesional criticó el cambio en la modalidad de licitaciones públicas, señalando que “antes las licitaciones salían por 24 meses, actualmente hoy sale solamente por 12 meses, por eso es que faltan reactivos e insumos en los laboratorios”.

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Ante versiones sobre posibles sanciones a los trabajadores que se sumen al paro, Zarza instó a sus colegas a no ceder ante presiones institucionales y ratificó que la movilización se iniciará el lunes a las 07:00 frente a la sede del Ministerio de Salud, para luego marchar hacia el Ministerio de Economía y el Congreso Nacional.

“Nos vamos a huelga y haremos historia. Y les digo a todos mis colegas bioquímicos: no tengan miedo. Hay una Constitución Nacional que está por sobre toda ley. Vamos a estar en las calles defendiendo la salud, por la patria y por la profesión”, concluyó.

La postura del Ministerio de Salud

Por su parte, la asesora jurídica del MSPYBS, abogada Caroline Bogado, explicó que a esta altura del ejercicio fiscal la institución se encuentra imposibilitada para otorgar el reajuste salarial de 2 millones de guaraníes por vínculo solicitado para los 1.572 profesionales del sistema.

Según la representante legal, la indicación del Ministerio de Economía es evaluar un eventual ajuste a partir de abril del próximo año mediante una adenda presupuestaria, al tiempo que remarcó que el proceso de nombramiento para unos 400 bioquímicos se encuentra en su fase final antes de concluir el año.