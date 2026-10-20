Tensión en Municipalidad de Asunción: funcionarios amenazan con ir a huelga

Gremios sindicales de la Municipalidad de Asunción defienden a capa y espada el contrato colectivo firmado asegurando que estuvieron más de un año laburando para que todo encaje según la ley: “Nosotros lo que ya hemos firmado con la administración no vamos a permitir que se cambie ya que eso sería retroceder” afirmó Julio Fernández referente del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema)

En otro punto, el dirigente gremial puntualizó que la Coordinadora opositora tuvo la oportunidad de presentar sus propuestas formalmente ante la administración municipal, pero no asistió a las convocatorias en el tiempo establecido. Además, aclaró que el impacto financiero real del acuerdo no supera los 11.800 millones de guaraníes anuales, desmintiendo las cifras elevadas que circularon durante la campaña política.

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No obstante, asegura que no se cierran al diálogo, siempre y cuando la administración acepte los cambios y estos beneficien directamente a la clase trabajadora, sin implicar un retroceso en los derechos ya conquistados.

Funcionarios municipales no pueden trabajar por falta de insumos

En el final de la administración de Luis Bello como intendente de Asunción y la transición de mando, Fernández relata que las operaciones diarias en la comuna enfrentan serias dificultades logísticas debido a la falta de insumos básicos para las cuadrillas.

“Los funcionarios no están pudiendo trabajar porque no hay combustible”, reveló.

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Pese a contar con la infraestructura y los camiones necesarios, la escasez de carburante obligó a priorizar ciertas labores y redujo la capacidad de respuesta en la calle. No obstante, los dirigentes recalcaron que no existe un paro de brazos caídos y que el personal se presenta puntualmente a cumplir sus funciones.

Asimismo, señala que la provisión de recursos depende exclusivamente de los ordenadores de gastos y de la gestión administrativa, deslindando la responsabilidad de los obreros que intentan mantener los servicios esenciales en medio de la precariedad.

Sindicalistas no descartan ir a huelga

Por otro lado, afirma que la dirigencia sindical se mantiene en estado de asamblea general extraordinaria a la espera de que el contrato colectivo sea devuelto a la Junta Municipal para su homologación definitiva. La falta de definiciones y la transición política mantienen en vilo a los trabajadores municipales.

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Ante un escenario desfavorable o la negativa de las autoridades, el sector advirtió que no descarta tomar medidas de fuerza drásticas. “Si es necesario, nosotros vamos a llegar a una huelga”, advirtió el referente sindical.

Mientras tanto, evalúan el escenario legal y administrativo junto a las nuevas autoridades entrantes, exigiendo estabilidad, el cumplimiento efectivo de los pagos pendientes y garantías para el desarrollo de la función pública en la capital.