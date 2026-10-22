Ayolas: la promesa de la franja costera, incumplida por los últimos tres gobiernos

La crecida del río Paraná, atribuida al incremento de las lluvias en la región sudamericana a consecuencia del fenómeno climático El Niño, ha puesto en evidencia en la ciudad de Ayolas el fracaso de sucesivos gobiernos para cumplir una promesa de larga data: la construcción de una franja costera que proteja a la ciudad y a sus miles de habitantes de las aguas.

Más de 1.000 familias han tenido que ser evacuadas de zonas inundables de Ayolas a consecuencia de la crecida del río Paraná, que podría empeorar si se cumplen los pronósticos meteorológicos que auguran nuevas lluvias persistentes durante los próximos días.

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La construcción de una franja costera que proteja a Ayolas de las crecidas del río Paraná ha sido prometida por los últimos tres gobiernos de Paraguay, sin que la obra haya sido siquiera iniciada hasta ahora.

Promesas incumplidas de Cartes, Abdo y Peña

En julio de 2013, poco antes de asumir la Presidencia de la República, Horacio Cartes visitó la ciudad de Ayolas y prometió a sus vecinos la obra.

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Sin embargo, durante los cinco años de gobierno de Cartes, el único avance con relación a la franja costera de Ayolas fue la promulgación, en agosto de 2016, de una ley para la expropiación de tierras en la zona en la que eventualmente se deberá construir la obra.

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El sucesor de Cartes en el Palacio de López, Mario Abdo Benítez (2018-2023), tampoco fue capaz de avanzar en la construcción, a pesar de que prometió iniciar la obra en 2020.

Finalmente, el actual Gobierno del presidente Santiago Peña ha sido similarmente pasivo en cuanto a la construcción del muro costero, a pesar de que el propio mandatario consideró que la obra es necesaria y prioritaria.

Según estimó recientemente el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Luis Benítez, la construcción de la franja costera de Ayolas implicaría una inversión de aproximadamente 100 millones de dólares.