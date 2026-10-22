Crecida del río Paraná: preocupa la situación en Cerrito, aislada por inundaciones

La crecida del río Paraná afectó a numerosas poblaciones del sur y este de Paraguay, entre ellas grandes ciudades como Ayolas, donde miles de vecinos se han visto afectados. Numerosas personas han tenido que ser evacuadas y algunas localidades incluso han quedado aisladas por el aumento del nivel de las aguas.

En conversación con ABC Cardinal este jueves, el general Gustavo Arza, comandante del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas, quien ha estado coordinando las tareas de asistencia humanitaria a los afectados, hizo un balance de la situación actual.

El general Arza expresó especial preocupación por la situación en la localidad de Cerrito, en el departamento de Ñeembucú, que ha quedado aislada por la inundación de los caminos de ingreso y salida.

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Cerrito ha sufrido cortes de energía y hoy amaneció con una lluvia torrencial que agudiza el problema, comentó el jefe militar, quien estimó que entre 800 y 1.000 personas – unas 230 familias - están afectadas por la situación.

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En Ayolas, mientras tanto, unas 1.000 familias tuvieron que ser evacuadas de zonas inundables. Sin embargo, el general dijo que la situación en esa ciudad está más controlada debido a la facilidad de coordinación de acciones que hay con las autoridades locales.

Asistencia humanitaria y transporte de personal

El general Arza dijo que la fase de evacuaciones de pobladores en zonas inundables ya culminó y que las fuerzas militares se encuentran ahora abocadas a asistir a la Secretaría de Emergencia Nacional y las autoridades locales y departamentales en la distribución de asistencia alimentaria a los damnificados y en el trasporte de personal médico y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a las zonas anegadas.

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