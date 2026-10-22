Nacionales
22 de octubre de 2026 - 07:09

Falta de buses internos en Asunción: vecinos denuncian “violencia económica”

Un bus de la Línea 16-2 varado en la calle Cerro Corá bajo el sol del mediodía.
La desaparición de la Línea 16-2 dejó aislados a los vecinos del barrio Madame Lynch de Asunción.Archivo, ABC Color

Vecinos del barrio Madame Lynch de Asunción afirman que la desaparición hace dos años de la línea de buses que daba servicio de transporte a su zona de la capital los ha perjudicado económicamente y exigen una solución al Viceministerio de Transporte.

Por ABC Color
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Desde hace unos dos años, cuando dejó de operar la Línea 16-2, vecinos del barrio Madame Lynch de Asunción no cuentan con un servicio de buses que atraviese sus calles y les dé conectividad con el centro de la ciudad.

Como consecuencia, los vecinos se ven obligados a caminar grandes distancias hasta avenidas como Santísima Trinidad o recurrir a plataformas de transporte como Bolt o Uber para llegar a sus colegios, universidades o lugares de empleo.

“Estamos encajonados”, dijo hoy a ABC Color Rose Marie González, vecina del barrio Madame Lynch, quien calificó la situación que atraviesan los pobladores como “violencia económica”.

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“Se sale del presupuesto, hay que pagar extra por Bolt u otros medios para llegar al trabajo o al colegio”, subrayó.

“La vida cambió para nosotros”

Rose Marie González con blusa azul y chaqueta negra, y Nancy Centurión con camiseta gris y jeans, sentadas en un banco rodeado de vegetación.
Rose Marie González y Nancy Centurión, vecinas del barrio Madame Lynch.

La alternativa, caminar un largo trecho para llegar hasta calles y avenidas donde sí transitan buses, conlleva lidiar con la inseguridad reinante, señaló.

“La vida cambió para nosotros, la gente tuvo que cambiar de colegio, de facultad”, lamentó.

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Otra vecina, Nancy Centurión, dijo que gasta hasta 80.000 guaraníes - o hasta 100.000 en días de lluvia – para ir a su lugar de trabajo y volver a su casa por medio de plataformas como Bolt.

Los vecinos del barrio Madame Lynch han logrado acercar su reclamo al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, pero siguen aguardando una solución a su problema.