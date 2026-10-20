¿Por qué no avanza la reforma del transporte público?, esto dicen desde Cetrapam

En enero de este años el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 7617/2026 de reforma del transporte público; sin embargo, hasta la fecha no hay grandes avances. Si bien se realizó en parte la integración tarifaria, aún no se logra concretar la licitación por unidad funcional, que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó comenzará por el corredor Este–Mariscal López, donde hoy conviven 38 líneas y unos 212 buses.

Lo más relevante del año fue que el Viceministerio de Transporte fijó por primera vez una tarifa técnica para el servicio de transporte eléctrico con inversión privada, de G. 6.100, mientras el usuario sigue pagando G. 3.400 y el Estado cubre la diferencia mediante subsidio. Dicho subsidio volvió previsible la inversión privada y permitió incorporar 40 buses eléctricos que se suman a los 30 donados por Taiwán.

Según Cesar Ruiz Diaz, titular de Cetrapam, la licitación no se concreta debido a la falta de garantías a los proveedores de flota.

“Este ya es un modelo diferente donde el empresario no va a hacer el ejercicio de la inversión, sino tiene que ser el proveedor de flota y está parado, y yo estimo que está parado por una asfixia financiera, en el sentido de que si revisamos el Presupuesto General de Gastos de la Nación vemos de que no existe un centavo destinado a la mejora del transporte público y sin dinero en el mundo privado, no hay cena gratis”, refirió.

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Presión del subsidio a las arcas del Estado

Ruiz Diaz dijo que el subsidio es una decisión política, no empresarial, en la que el empresario no tiene voz, voto, ni participación, asume la decisión del Poder Ejecutivo de dar el subsidio para que el monto no se traslade al usuario, lo que genera que al elevarse el costo del servicio, aumenta la presión “inmisericorde” a las arcas del Estado.

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Precisó que gracias a este subsidio hace 13 años el pasajero en el área metropolitana paga la misma cantidad de dinero.

“Lo que tienen que hacer si quieren descomprimir su caja es trasladar un porcentaje a lo que paga el pasajero. Imaginate si vos trasladas, por decir una tontería, G. 200, G. 200 por 12 millones de validaciones en un mes es significativo el número que va a descomprimir la presión en el Ministerio de Economía”, aseguró.

Recordó que ayer se reunieron con autoridades del Viceministerio de Transporte para hablar de tres puntos: la devolución del dinero que hace a la compensación del año 2025, la actualización del coeficiente de combustible cuyo precio subió, y la aplicación de la planilla de la Asociación Nacional de Transporte Público ANTP de Brasil.

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“El día de ayer ya nos presentaron una resolución firmada por la ministra en donde autorizaba la devolución de esa compensación que estoy mencionando. En el mismo acto nos prometen que se va a actualizar el coeficiente de combustible y esta mañana honraron su palabra y ya nos hicieron llegar la resolución firmada por la ministra en donde se actualiza ese coeficiente”, señaló sobre los dos primeros puntos.

Los tres puntos de la reunión con el VMT

En ese sentido, ayer se dio a conocer que el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, confirmó que ya se desembolsaron G. 20.000 millones por este concepto y que la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, firmó el viernes último una resolución que autoriza el pago de otros G. 9.600 millones. También recordó que llegaron a un acuerdo con respecto a la actualización del precio del diesel.

“Se actualizó el valor del precio del combustible. ¿Por qué? Por el mismo caso que te dije antes. Cada 6 meses se estudian las tarifas, pero lo que pasa es que desde junio mensualmente venimos subiendo el combustible y eso impactó. Entonces se procedió a la actualización”, explicó Ruiz Díaz sobre el aumento del diesel.

Sobre el tercer punto, recordó que la planilla de la ANTP fue contratada por el gobierno, sus resultados se recibieron en marzo, anunciaron que desde mayo se utilizaría, pero no la aplican hasta ahora.

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Resaltó que la estructura que maneja la ANTP es una estructura enfocada directamente al beneficio de un mejoramiento del servicio, como “premiar al que mejor hace las cosas”, mientras que el modelo que se aplica en Paraguay es de tarifa plana, en donde si uno compra 20 colectivos nuevos, termina beneficiando a todo el sistema porque se hace un prorrateo y se promedia, beneficiando a los que no renuevan sus flotas.